Trener Feyenoorda o Ivanušecu: U nogometu sam više od 40 godina, znam da to nije moguće

Luka Ivanušec (24) iznesen je na nosilima s istekom 89. minute utakmice prvog kola Lige prvaka koja se igrala između Feyenoorda i Celtica.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Igrala se sama završnica utakmice i pobjeda Feyenoorda, koji je vodio 2-0, praktički je bila riješena stvar. Hrvatski reprezentativac htio je napraviti okret s loptom, a u duel mu je ušao igrač Celtica, koji je izbio loptu. Ivanušec je krivo stao i iskrenuo desni gležanj. Pao je na travnjak s bolnom grimasom na licu, a s terena su ga iznijeli na nosilima.

Iako se u Feyenoordu i Hrvatskoj nadaju da ozljeda nije ozbiljnije prirode, trener nizozemskog prvaka Arne Slot dao je pesimističnu prognozu uoči derbija šestog kola nizozemske lige s Ajaxom (nedjelja, 14.30 sati).

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

- Pretpostavljam da neće igrati u nedjelju, s obzirom na to da je teren napustio na nosilima s natečenim gležnjem. U nogometu sam 40 godina i to je dovoljno dugo da znam da to nije moguće. Konačan odgovor vam još ne mogu dati, ali kad pogledam tu oteklinu, onda znam da vjerojatno neće zaigrati u nedjelju- To će biti veliki hendikep - rekao je Slot nakon utakmice.

Duži izostanak Ivanušeca s travnjaka bio bi pravi udarac za Feyenoord, ali i za reprezentaciju Hrvatske. Izbornik Zlatko Dalić ima povjerenje u Ivanušeca, koji krajem prošle godine nije putovao s 'vatrenima' na Mundijal u Katar, ali je zato postao prvotimac tijekom završnice Lige nacija u Nizozemskoj, a taj je status zadržao i u kvalifikacijskim utakmicama u rujnu. Daliću se isplatilo povjerenje, s obzirom da je bivši dinamovac protiv Latvije zabio drugi gol u 16 nastupa za reprezentaciju.

Foto: VAHRAM BAGHDASARYAN

S obzirom na to kako je izgledala ozljeda, upitno je hoće li Ivanušec biti spreman do 12. listopada i važne utakmice protiv Turske u Osijeku, dok tri dana poslije gostujemo kod Walesa. Svakako prvo treba pričekati rezultate pretraga koje će otkriti koliko je ozbiljno njegovo uganuće i kolika ga čeka pauza.

Feyenoordu bi svakako Ivanušec bio od velike koristi u nedjelju u derbiju 6. kola nizozemskog prvenstva protiv Ajaxa, za koji igraju hrvatski nogometaši Josip Šutalo, Borna Sosa i Jakov Medić.