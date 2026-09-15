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PRED EUROPSKU LIGU

Problemi za Kovačevića uoči Hapoela: Otpadaju čak trojica?

Piše Issa Kralj,
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Problemi za Kovačevića uoči Hapoela: Otpadaju čak trojica?
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Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Osim Belje, pod upitnikom je i Smail Prevljak koji je propustio trening u nedjelju navečer, ali je trenirao dan kasnije. Pod upitnikom je njegovo putovanje u Bukurešt, a na popisu mogućih izostanaka našao se Radeljić

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Pred Dinamom je nova europska utakmica i dvoboj protiv izraelskog Hapoel Be'er Sheva, a trener 'modrih' Mario Kovačević, prema svemu sudeći, neće moći računati na jednog od ključnih igrača. 

Riječ je napadaču Dionu Dreni Belji koji je u zadnji čas otpao iz sastava za utakmicu protiv Osijeka kada je Dinamo izgubio 4-2. Umjesto njega od prve minute je startao Smail Prevljak, a Beljo nije nastupio na Opus Areni zbog mučnine. Dan nakon utakmice koja se igrala prošlu subotu, Beljo je preskočio trening na Maksimiru, ali se u ponedjeljak pojavio na terenu. Međutim, iako se mislilo kako će biti spreman za srijedu, čini se kako će na kraju preskočiti utakmicu, javlja Tomo Ninčota iz Germanijaka

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Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osim Belje, pod upitnikom je i Smail Prevljak koji je propustio trening u nedjelju navečer, ali je trenirao dan kasnije. Pod upitnikom je njegovo putovanje u Bukurešt, a na popisu mogućih izostanaka našao se i Stjepan Radeljić koji je također pokupio virozu, prenosi isti izvor. 

Podsjetimo, utakmica Dinama i Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige na rasporedu je sutra od 21 sat, a prijenos je na Arena Sport 1. 

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Komentari 3
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