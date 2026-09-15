Osim Belje, pod upitnikom je i Smail Prevljak koji je propustio trening u nedjelju navečer, ali je trenirao dan kasnije. Pod upitnikom je njegovo putovanje u Bukurešt, a na popisu mogućih izostanaka našao se Radeljić
Problemi za Kovačevića uoči Hapoela: Otpadaju čak trojica?
Pred Dinamom je nova europska utakmica i dvoboj protiv izraelskog Hapoel Be'er Sheva, a trener 'modrih' Mario Kovačević, prema svemu sudeći, neće moći računati na jednog od ključnih igrača.
Riječ je napadaču Dionu Dreni Belji koji je u zadnji čas otpao iz sastava za utakmicu protiv Osijeka kada je Dinamo izgubio 4-2. Umjesto njega od prve minute je startao Smail Prevljak, a Beljo nije nastupio na Opus Areni zbog mučnine. Dan nakon utakmice koja se igrala prošlu subotu, Beljo je preskočio trening na Maksimiru, ali se u ponedjeljak pojavio na terenu. Međutim, iako se mislilo kako će biti spreman za srijedu, čini se kako će na kraju preskočiti utakmicu, javlja Tomo Ninčota iz Germanijaka.
Osim Belje, pod upitnikom je i Smail Prevljak koji je propustio trening u nedjelju navečer, ali je trenirao dan kasnije. Pod upitnikom je njegovo putovanje u Bukurešt, a na popisu mogućih izostanaka našao se i Stjepan Radeljić koji je također pokupio virozu, prenosi isti izvor.
Podsjetimo, utakmica Dinama i Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige na rasporedu je sutra od 21 sat, a prijenos je na Arena Sport 1.
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