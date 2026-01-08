Problemi za protivnika Hrvatske uoči SP-a. Bitan igrač van stroja

Napadač ganske nogometne reprezentacije, suparnika Hrvatske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, Mohammed Kudus izbivat će s travnjaka oko tri mjeseca zbog ozljede kvadricepsa zadobivene tijekom nedjeljnog dvoboja Premier lige, objavio je njegov klub Tottenham Hotspur.

Kudus je do ozljede upisao 19 nastupa u Premier ligi ove sezone uz dva gola i pet asistencija. Kudus je na ljeto stigao u Tottenham iz West Hama za nešto manje od 64 milijuna eura, a za "čekićare" je dugo bio jedan od najvažnijih igrača. Ove sezone bio je važan u igri Spursa, ali je sada pod upitnikom i za SP.

Za reprezentaciju Gane dosada je 25-godišnji napadač odigrao 46 utakmica i postigao 13 golova. Hrvatska i Gana igrat će u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. Uz njih, u skupini su još Engleska i Panama.