IGRA U TOTTENHAMU

Problemi za protivnika Hrvatske uoči SP-a. Bitan igrač van stroja

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Problemi za protivnika Hrvatske uoči SP-a. Bitan igrač van stroja
Mohammed Kudus, napadač Gane i Tottenham Hotspura, izbivat će tri mjeseca zbog ozljede. Njegov nastup na SP-u pod upitnikom. Hoće li Gana bez njega moći nešto napraviti na Mundijalu?

Napadač ganske nogometne reprezentacije, suparnika Hrvatske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, Mohammed Kudus izbivat će s travnjaka oko tri mjeseca zbog ozljede kvadricepsa zadobivene tijekom nedjeljnog dvoboja Premier lige, objavio je njegov klub Tottenham Hotspur.

Kudus je do ozljede upisao 19 nastupa u Premier ligi ove sezone uz dva gola i pet asistencija. Kudus je na ljeto stigao u Tottenham iz West Hama za nešto manje od 64 milijuna eura, a za "čekićare" je dugo bio jedan od najvažnijih igrača. Ove sezone bio je važan u igri Spursa, ali je sada pod upitnikom i za SP.

Za reprezentaciju Gane dosada je 25-godišnji napadač odigrao 46 utakmica i postigao 13 golova. Hrvatska i Gana igrat će u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. Uz njih, u skupini su još Engleska i Panama.

