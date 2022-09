Problemi za UFC: Chimaev pao vagu uoči meča protiv Diaza

Dana White je meč između švedskog borca čečenskog porijekla Khamzata Chimaeva (28, 11-0) i Natea Diaza (37, 20-13) najavljivao kao borbu godine, a mnogi zaljubljenici u MMA su s nestrpljenjem čekali spektakl u Las Vegasu koji je na rasporedu u nedjelju u jutarnjim satima po hrvatskom vremenu.

No, samo dan uoči velikog meča, hladni tuš i veliki problemi za UFC.

Chimaev je imao Problema s viškom kilograma, a na vagu je izašao 35 minuta prije kraja roka. I onda šok. Vaga je pokazala 81 kilogram, što je čak četiri kilograma više od gornje granice velter kategorije.

Kada su pročitali njegove kilograme, Chimaev nije izgledao kao osoba koja je zabrinuta i pod stresom. Štoviše, sve je promatrao nonšalantno s laganim osmijehom.

Gurnuo je čelnike UFC-a u probleme jer je sada glavna borba upitna. Nate Diaz je lakoćom prošao vagu, a pitanje je hoće li se pristati boriti s težim borcem i hoće li uopće UFC dopustiti borbu.

Ako se to dogodi, Dana White bit će u velikim problemima. Morat će pronaći 'last minute' zamjenu ili će jednostavno propasti glavna borba večeri, a to znači udarac na financije.

