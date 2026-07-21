Procurila dva imena koja Dalić nije vodio na SP, a Bilić bi ih trebao pozvati na prvu akciju

Dok hrvatski nogometni reprezentativci provode posljednje dane ljetnog odmora nakon (ranog) ispadanja sa Svjetskog nogometnog prvenstva u šesnaestini finala, izbornik Slaven Bilić već odrađuje prve sastanke, prije svih s Lukom Modrićem (40), a onda i članovima stručnog stožera koji još nije kompletiran. Vremena do prve akcije ima dovoljno jer je novo okupljanje za točno dva mjeseca, 21. rujna, s obzirom na novi model Fifina jesenskog okupljanja u kojem se igraju četiri utakmice Lige nacija odjednom.

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I dok je Bilić proteklog tjedna odrađivao medijske obveze, iz njegovih nastupa dalo se razaznati kako je prilično zadovoljan aktualnim kadrom, ali i kako bi do nekih promjena moglo doći. Prije svih, izgledno je kako se od ozljede i operacije trbušnog zida neće oporaviti Andrej Kramarić, a na vidiku su i neka pojačanja koja nisu vidjela Mundijal.

Vrlo ozbiljan kandidat za poziv je kapetan Dinama Josip Mišić (32), za kojega je Dalić pri objavu popisa za Ameriku kazao kako je kasno da ga zove kad ga dosad nije zvao, a Bilić smatra kako Hrvatska nema puno igrača njegova specifičnog profila, piše Tomislav Juranović za Sportske novosti. Također, među pozvanima bi se trebao naći i Ivan Smolčić (25) iz Coma, koji je ranije bio u kadru, pa i na proljetnoj američkoj turneji, ali je izvisio za avion za Mundijal. Njegovim uključenjem "vatreni" dobivaju opciju više na bekovima.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Naravno, da bi ih Bilić početkom rujna uvrstio na prvi popis drugog mandata, formu će morati potvrditi na klupskom planu. Dotad će Dinamo završiti s kvalifikacijama za Europu i odigrati šest kola HNL-a, a u Italiji bi prije objave popisa mogla proći tri kola. Mišić je protekle sezone odigrao 44 utakmice uz dva gola, pet asistencija i deset žutih kartona u svim natjecanjima za "modre", dok je Smolčić u Serie A i kupu igrao 32 utakmice uz dvije asistencije i osam žutih kartona.