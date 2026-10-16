Procurila Uefina kazna: City leti iz Europe na čak deset godina!?

Manchester City mogao bi se suočiti s jednom od najtežih kazni u povijesti europskog nogometa ako njihova žalba na presudu Premier lige bude odbijena. Prema tvrdnji istaknutog kolumbijskog novinara Cesara Augusta Londoña, kojeg prate milijuni ljudi, Uefa razmatra zabranu nastupa engleskog velikana u svim europskim natjecanjima u trajanju od čak sedam do deset godina. Takva bi mjera predstavljala sankciju bez presedana i uzdrmala temelje modernog nogometa.

🚨UEFA estaría próxima a anunciar que, si Manchester City es declarado culpable tras su apelación, será expulsado de todas las competiciones europeas en un periodo de 7 a 10 años. Con esa medida, no podría jugar en Champions, Liga de Europa y Conference League. El club fue declarado culpable de 115 violaciones financieras en primera instancia. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 15, 2026

Šokantne tvrdnje iz Južne Amerike

Vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom potekla je od Cesara Augusta Londoña, koji je na društvenoj mreži X objavio informaciju o drastičnoj kazni koja se navodno sprema za Manchester City. Prema njegovim riječima, krovna europska nogometna organizacija spremna je djelovati čim završi žalbeni postupak u Engleskoj.

- Uefa je navodno blizu objave da će, ako Manchester City bude proglašen krivim i nakon žalbe, biti izbačen iz svih europskih natjecanja na razdoblje od sedam do deset godina - napisao je Londoño.

To bi značilo da osvajači Lige prvaka iz 2023., za koje nastupaju hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, ne bi mogli sudjelovati u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi gotovo cijelo desetljeće. Ipak, zasad se radi samo o nepotvrđenim informacijama.

Slučaj koji je potresao engleski nogomet

Cijela saga vuče korijene iz istrage Premier lige, koja je u veljači 2023. optužila Manchester City za čak 114 kršenja financijskih pravila. Optužbe se odnose na devetogodišnje razdoblje, od 2009. do 2018., tijekom kojeg je klub, prema navodima, umjetno napuhivao prihode kroz "lažne" sponzorske ugovore u vrijednosti od gotovo 900 milijuna funti.

Neovisna komisija je u rujnu 2026. proglasila klub krivim, što je Manchester City odmah odbacio. Iz kluba su poručili kako su razočarani, ali ne i iznenađeni presudom te su uložili žalbu, tvrdeći da posjeduju "neoborive dokaze" kojima će dokazati svoju nevinost. Cijeli slučaj opisali su kao najveći skandal u povijesti Premier lige.

Dok se čeka konačna odluka, u medijima se spekulira o mogućim kaznama na domaćoj razini. One se kreću od oduzimanja bodova i naslova, zabrane transfera, pa sve do najcrnjeg scenarija - izbacivanja iz lige.

Što kažu stručnjaci?

Stručnjak za nogometne financije Kieran Maguire vjeruje da kazna, ako bude potvrđena, mora biti iznimno oštra. On povlači paralelu sa slučajevima Evertona i Nottingham Foresta, koji su zbog znatno manjih prekršaja kažnjeni oduzimanjem bodova. Prema njegovom mišljenju, Cityju prijeti "višestruko dvoznamenkasto oduzimanje bodova".

Maguire je također iznio zanimljivu teoriju kako je kazna možda već i donesena, ali da su sve strane potpisale ugovore o tajnosti dok traje žalbeni postupak.

- S obzirom na stupanj tajnosti, vrlo je moguće da je kazna već poznata klubu - izjavio je za talkSPORT.

City je, podsjetimo, već imao sukob s Uefom. Godine 2020. izbačeni su iz Europe na dvije godine, no tu je odluku kasnije poništio Sportski arbitražni sud (CAS) zbog nedostatka dokaza i zastare. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ovaj put istraga Premier lige temelji na novim dokazima koji Uefi ranije nisu bili dostupni.

*uz korištenje AI-ja