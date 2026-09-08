Procurile plaće 'rossonera': Evo koliko zarađuje Luka Modrić...

Nakon sezone s velikim promjenama u vodstvu kluba, Milan je za sezonu 2026./27. odlučio značajno povećati ulaganja u momčad, a proračun za plaće igrača prvi put nakon nekog vremena premašio je granicu od 100 milijuna eura bruto. Specijalizirani portal Calcio e Finanza objavio je detaljan popis primanja svih igrača, a na njemu se visoko pozicionirao i hrvatski reprezentativac Luka Modrić, koji je među najplaćenijim igračima "rossonera".

Ukupni neto iznos za plaće 27 članova prve momčadi dosegnuo je 64,8 milijuna eura, što je osjetan porast od 16,3 posto u odnosu na prethodnu sezonu, kada je taj iznos bio 55,7 milijuna eura. Bruto trošak kluba za plaće sada iznosi 103,14 milijuna eura, čime se Milan svrstao na četvrto mjesto u Serie A, odmah iza Intera, Juventusa i Napolija, pokazujući namjeru povratka u borbu za vrh talijanskog nogometa.

Foto: Daniele Mascolo

Modrić prema njihovom izvješću ima neto plaću 3,5 milijuna eura bruto, a kapetan 'vatrenih' ove je godine produžio vjernost s Milanom na godinu dana.

Listu najplaćenijih predvodi trojac s neto zaradom od pet milijuna eura: Gonçalo Ramos, Mike Maignan i Mario Gila. Iza njih su Samuel Chukwueze, Christian Pulisic i Ruben Loftus-Cheek koji zarađuju po četiri milijuna eura. Upravo je Ramos postao najskuplji igrač u povijesti kluba nakon što je tijekom ljetnog prijelaznog roka došao iz francuskog PSG-a.

Foto: Daniele Mascolo

Ova šestorica igrača zajedno zarađuju 27 milijuna eura neto, što čini 42 posto ukupnog klupskog proračuna za plaće. Nakon njih, dolazi Modrić, Adrien Rabiot, Fikayo Tomori i Alexis Saelemaekers koji zarađuju po 3,5 milijuna eura.

Gledajući širu sliku, deset najplaćenijih nogometaša Milana prima ukupno 41 milijun eura neto, što čini više od 63 posto cjelokupnog budžeta, dok prosječna neto plaća u momčadi iznosi 2,4 milijuna eura.

(*uz korištenje AI-ja)