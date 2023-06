Procurili su detalji Messijeva ugovora, plaćat će ga i Apple?! Klub eksplodirao na Instagramu

Leo Messi (35) donio je konačnu odluku. Karijeru će nastaviti u MLS-u. Argentinac će igrati za Inter Miami čiji je vlasnik David Beckham. Iako se pričalo kako će se Messi vratiti u Barcelonu, to se nije dogodilo.

- Doista sam se htio vratiti u Barcelonu. Bio sam vrlo uzbuđen oko povratka, ali nakon što sam iskusio što sam iskusio kada sam otišao iz Barcelone, nisam htio da se ponovi isti slučaj. Nisam ponovno htio biti u situaciji gdje moram čekati što će see dogoditi i da moja budućnost ovisi od ruke do ruke. - objasnio je Messi zašto se to nije dogodilo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pričalo se i kako će Messi putem Cristiana Ronalda i Karima Benzeme u Saudijsku Arabiju, ali je kazao kako prvi misli na obitelj, a ne na novac.

- Da je bitan novac, otišao bih u Saudijsku Arabiju. To mi se čini kao puno novca, ali moja odluka je donesena zbog obitelji, a ne zbog novca. - opravdao je Messi svoj transfer.

Sada su u javnost izašli detalji ugovora s Inter Miamijem, a izgleda kako ni tamo Messiju neće biti loše.

Uz plaću, koja se procjenjuje na blizu 50 milijuna eura po sezoni, Argentinac će dobiti postotak od pretplata koje Apple proda na gledanje utakmica lige izravno od tog tehnološkog diva, piše The Athletic. Proizvođač sportske opreme Adidas platit će mu udio prodaje njegovih dresova, a na kraju karijere moći će kupiti neki klub iz MLS-a.

Miamiju se upeterostručio broj obožavatelja preko noći

Jedan od najpoznatijih sportaša svijeta nije ni stigao u Miami, a već je klubu donio ogromnu popularnost. Prije Leova potpisa imao je oko 900.000 pratitelja na Instagramu, a u samo 12 sati taj je broj skočio na više od 4,6 milijuna i nastavlja rasti.

Sličan utjecaj Messi je imao na PSG kad je stigao u ljeto 2021., u tjedan dana francuski je klub dobio 5,6 milijuna novih pratitelja, a u prvih godinu dana od Argentinčeva dolaska klub je generirao 700 milijuna prihoda.