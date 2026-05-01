BRAZILSKI MMA MAJSTOR

Procurilo ime borca s kojim bi se Ante Delija mogao boriti u Srbiji

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ranije ovog tjedna potvrđeno je da će se UFC spektakl po prvi puta održati u Srbiji 1. kolovoza, a posljednjih dana nagađa se o imenima koja će tamo nastupiti. Jedno od njih je i Ante Delija, koji bi se mogao boriti protiv Brazilca Johnnyja Walkera

Radi se o informaciji koju je prenio poznati MMA novinar Alex Behunin s portala MMA Mania, a još nema službene potvrde. 

Walker je nakon poraza od Dominicka Reyesa odlučio prijeći iz poluteške u tešku kategoriju, a radi se o Brazilcu kojem su 34 godine. Behunin navodi da su borbi usmeno pristali na borbu, iako još ništa nije potpisano i čeka se službena potvrda. 

Walker u karijeri ima 22 pobjede, 10 poraza i jedan neodlučen ishod, a u UFC je stigao 2018. godine. 

