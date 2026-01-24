Obavijesti

TREĆA POBJEDA U NIZU

'Profa', majstore! Jakirovićev Hull City stigao do novog slavlja

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hullu i Jakiroviću ovo je treća pobjeda zaredom u Championshipu i sada je četvrta momčad prvenstva s 50 bodova, dok je Swansea 16. sa 36 bodova

Admiral

Nogometaši Hull Cityja pobijedili su Swansea 2-1 u 29. kolu Championshipa i nastavili sa sjajnom formom! Sergej Jakirović radi strašan posao na klupi engleskog drugoligaša.

Jedna otkazana utakmica pa pobjeda koja je isplatila sve: I otpremninu Jakiroviću i Bjelicu! 00:57
Jedna otkazana utakmica pa pobjeda koja je isplatila sve: I otpremninu Jakiroviću i Bjelicu! | Video: 24sata/Video

Domaćin je poveo u 24. minuti golom McBurnieja iz penala, a potom je u 39. Slater zabio za 2-0. Ipak, goste je u utakmicu vratio Cullen golom u 59. minuti, ali do kraja je domaćin uspio sačuvati sva tri boda. 

Friendly Match - Hull City v Sunderland
Foto: Lee Smith/REUTERS

OSTALO

