'Profa', majstore! Jakirovićev Hull City stigao do novog slavlja

Nogometaši Hull Cityja pobijedili su Swansea 2-1 u 29. kolu Championshipa i nastavili sa sjajnom formom! Sergej Jakirović radi strašan posao na klupi engleskog drugoligaša.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom McBurnieja iz penala, a potom je u 39. Slater zabio za 2-0. Ipak, goste je u utakmicu vratio Cullen golom u 59. minuti, ali do kraja je domaćin uspio sačuvati sva tri boda.

Hullu i Jakiroviću ovo je treća pobjeda zaredom u Championshipu i sada je četvrta momčad prvenstva s 50 bodova, dok je Swansea 16. sa 36 bodova.