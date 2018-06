'Profesor Ćorluka mi je puno pomogao pa nije bilo treme..'

Da je prije mjesec dana netko ponudio okladu da će Duje Ćaleta – Car odigrati 90 minuta u trećoj utakmici grupne faze Mundijala, vjerojatno je ni on sam ne bi prihvatio. Iako je bio na popisu kandidata, sve do zadnjeg dana nije se znalo da će putovati u Rusiju, a pogotovo da će pored senatora Ćorluke, Lovrena i Vide dobiti priliku. No daleko od toga da je stoper Salzburga nije zaslužio, dapače, Hrvatska je u njemu dobila dugoročno rješenje na toj poziciji.

- Duje je od svih igrača na SP odigrao najviše utakmica u sezoni, igrao je polufinale EL, tri puta bio je prvak Austrije... Taj momak je zaslužio po svemu biti ovdje, bez ikakvog poguranca, igrao je, šutio i sam se probio... - kazao je nakon Islanda Dalić i dao najbolji kompliment mladom stoperu, koji bi uskoro mogao promijeniti sredinu, iako za njega Red Bull Salzburg traži jako puno novca, navodno preko 15 milijuna eura.

- Moram priznati da ni u najluđim snovima nisam očekivao da će mi prva službena utakmica biti na Svjetskom prvenstvu, stvarno sam presretan i preponosan. Hvala izborniku koji mi je dao priliku, nadam se da sam je opravdao. Prvo poluvrijeme smo odigrali dobro, nedostajalo nam je malo dubine i kretnji u prostor, ali drugo je bilo puno bolje. Htjeli smo pobjedu, htjeli smo proći skupinu s maksimalnim učinkom kako bi s puno samopouzdanja išli na Dansku. I eto, to smo i uspjeli. Sad se treba dobro odmoriti i regenerirati da u nedjelju budemo pravi.

Kaže kako mu je posao bio olakšan jer je igrao u paru s iskusnim Ćorlukom.

- Ma s njim je sve lakše, Čarli je poput profesora. Vodili smo jedan drugoga, pomagali, zatvarali, puno smo pričali, kad imaš takvog igrača pored sebe, sve je puno lakše. Nisam čak ni tremu osjetio, podržavao me i hrabrio cijelo vrijeme, stvarno mi je bila čast igrati i s njim i s ostalim suigračima.

U završnici susreta izbornik je uveo i Lovrena, zaigrao je s trojicom otraga.

- Rekao nam je da će biti dosta dugih i visokih lopti, da su oni jaki u tom načinu igre i trebala nam je pomoć u skoku i prekidima. Imali su oni par prilika, ali dobro, znali smo da je to njihova kvaliteta, da na to moramo paziti i uglavnom smo dobro obavili posao.

Duje je pokazao da izbornik na njega može računati, a hoće li dobiti još koju priliku vjerojatno zna samo izbornik Dalić.

- A što reći, sretan sam i zadovoljan što sam odigrao svoju prvu službenu utakmicu, vidjet ćemo, vjerujem da smo svi koji smo dobili priliku pokazali da izbornik može računati i na nas, a kad i koliko, to će on odlučiti.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.