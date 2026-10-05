Prognozirajte rezultat utakmice Hrvatska - Španjolska u Splitu

Tri boda nakon tri kola Lige nacija možda na prvu ne zvuči toliko loše kad znate da su vam s druge strane bili zlatni i brončani s proteklog Svjetskog prvenstva, ali 12 primljenih golova i novi najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije 7-0 ipak su razlog za uzbunu, pogotovo s obzirom na način kako su se "vatreni" ponijeli tijekom mučnih 90 minuta protiv Engleza na Rujevici.

Dobra je vijest, ako se to uopće može smatrati dobrom, što priliku za ispravak imaju u utorak protiv Španjolske na rasprodanom Poljudu (20.45). Kad već nije uspjelo oko 6000 djece, možda će uspjeti više od 30.000 nešto zrelijih navijača probuditi uspavanu momčad. Hoće li se "Bilić boysi" trijumfalno vratiti u sedlo, hoće li izvući bod ili će uslijediti novi poraz. Što mislite?