PROKLETSTVO FINALA Englesku ili Argentinu čeka težak izazov zbog kojeg su stradali i 'vatreni'

Španjolska je u finalu Svjetskog prvenstva nakon dominantne pobjede nad Francuskom 2-0. Sada čeka pobjednika dvoboja Engleska - Argentina (srijeda, 21 sat), no tko god prođe, suočit će se s nepremostivom preprekom. Ne radi se o snazi Španjolaca, već o statističkom prokletstvu koje se proteže više od desetljeća i favorizira momčad s danom odmora više.

Nakon iscrpljujućeg turnira po velikim vrućinama diljem Sjeverne Amerike, svježina će biti presudan faktor u finalu u nedjelju od 21 sat. A povijest sugerira da će Španjolska, koja je polufinale odigrala u utorak, imati ključnu prednost. Istraživanje The Athletica otkrilo je zapanjujući obrazac: u 13 od posljednjih 14 finala velikih natjecanja, uključujući muška i ženska svjetska i europska prvenstva, naslov je osvojila momčad koja je imala dodatni dan za oporavak. U jedinom preostalom slučaju, oba su polufinala igrana istog dana. To stavlja ogroman teret na leđa pobjednika susreta Engleska - Argentina, koji će imati samo tri dana za pripremu, za razliku od španjolska četiri.

Ovaj trend nije samo teorija; obje reprezentacije koje se sastaju u srijedu već su bile njegove žrtve, ali su se njime i okoristile. Engleska je osjetila što znači imati 24 sata manje odmora u dva finala Eura. Na Euru 2021. izgubili su od Italije koja je imala dan više za pripremu, a scenarij se ponovio i 2024., kada ih je pobijedila upravo Španjolska, također s danom odmora viška.

Foto: JEROME MIRON

S druge strane, Argentina naslov svjetskih prvaka iz Katra 2022. djelomično duguje tom rasporedu. Imala je četiri dana odmora uoči finala, dok je Francuska imala samo tri. Rezultat je bila dominantna argentinska izvedba protiv vidno iscrpljenih Francuza. Pogled prema Rusiji također tomu u prilog. Francuska je slavila pet dana nakon trijumfa nad Belgijom, a Hrvatska je, nakon 120 minuta drame protiv Engleza, imala četiri dana odmora. Taj trend je konzistentan i u ženskom nogometu; Španjolke su u finalu Svjetskog prvenstva 2023. svladale Engleskinje i također imale prednost dodatnog dana za regeneraciju.

Iako statistika djeluje poražavajuće, povijest pamti i iznimke koje dokazuju pravilo. Posljednji put kada je momčad s kraćim odmorom osvojila Svjetsko prvenstvo bila je upravo Španjolska 2010. Tada je u finalu svladala Nizozemsku iako je polufinale igrala dan kasnije. To je jedini takav slučaj u posljednjih 17 finala. Nešto optimizma Englezima ili Argentincima može dati pogled na Copa Americu, gdje je Argentina 2021. uspjela osvojiti naslov protiv Brazila unatoč 24 sata manje odmora. Ipak, taj je primjer praktički iznimka u moru dokaza koji sugeriraju da će u nedjelju na stadionu MetLife svježina biti jednako važna kao i samo nogometno umijeće.

Euro 2012. (M): Španjolska je imala dan odmora više od Italije i pobijedila 4-0.

Euro 2013. (Ž): Njemačka je imala dodatni dan odmora i svladala Norvešku 1-0.

SP 2014. (M): Njemačka je imala više odmora i nakon iscrpljenog protivnika Argentine osvojila naslov u produžetku.

SP 2015. (Ž): SAD je imao dan odmora više i rano riješio finale protiv Japana 5-2.

Euro 2016. (M): Portugal je imao više odmora od Francuske i slavio u produžetku.

Euro 2017. (Ž): Nizozemska je pobijedila Dansku 4-2, uz gotovo jednaku količinu odmora za obje ekipe.

SP 2018. (M): Francuska je imala dan odmora više i pobijedila Hrvatsku 4-2.

SP 2019. (Ž): SAD je imao dodatni dan odmora i svladao Nizozemsku 2-0.

Euro 2021. (M): Italija je imala dan odmora više od Engleske i osvojila naslov na penale.

Euro 2022. (Ž): Engleska je imala dodatni dan odmora i pobijedila Njemačku u produžetku.

SP 2022. (M): Argentina je imala dan odmora više i nakon boljeg nastupa slavila protiv Francuske na penale.

SP 2023. (Ž): Španjolska je imala dan odmora više i pobijedila Englesku 1-0.

Euro 2024. (M): Španjolska je imala četiri dana odmora i svladala Englesku 2-1.

Euro 2025. (Ž): Engleska je imala dan odmora više i osvojila naslov protiv Španjolske na penale.

*uz korištenje AI-ja