Prolazak Žiline je ipak uspjeh: Europa ne strahuje od Hajduka!

Hajduk je poražen u Slovačkoj ali su u ukupnom omjeru bili bolji od Žiline i plasirali se u nastavak kvalifikacija za Europa ligu, u sklopu koje ih u četvrtak na Poljudu čeka prvi ogled s ciparskim predstavnikom Pafosom. Hajduk je većim dijelom utakmice bio bolji suparnik, nakon 2-0 u Splitu poveli su pred kraj prvog poluvremena i u Žilini, ali su u nastavku susreta potpuno pali i dozvolili domaćoj momčadi postizanje dva gola koji su ih uveli u neizvjesnu završnicu u kojoj su do zadnjeg sučevog zvižduka strahovali od ponavljanja europskih horor poraza i ispadanja od slabašnih suparnika, kakvih smo se nagledali u zadnjih dvadesetak godina.