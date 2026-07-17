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Foto: HNK Hajduk
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Prolazak Žiline je ipak uspjeh: Europa ne strahuje od Hajduka!

Piše Tomislav Gabelić,

Za Splićane je i prolazak protiv Žiline veliki uspjeh. Nogometaši Gonzala Garcije sad moraju novim pobjedama nad suparnicima ovakvog ranga polako vraćati europski ugled svoje momčadi...

Hajduk je poražen u Slovačkoj ali su u ukupnom omjeru bili bolji od Žiline i plasirali se u nastavak kvalifikacija za Europa ligu, u sklopu koje ih u četvrtak na Poljudu čeka prvi ogled s ciparskim predstavnikom Pafosom. Hajduk je većim dijelom utakmice bio bolji suparnik, nakon 2-0 u Splitu poveli su pred kraj prvog poluvremena i u Žilini, ali su u nastavku susreta potpuno pali i dozvolili domaćoj momčadi postizanje dva gola koji su ih uveli u neizvjesnu završnicu u kojoj su do zadnjeg sučevog zvižduka strahovali od ponavljanja europskih horor poraza i ispadanja od slabašnih suparnika, kakvih smo se nagledali u zadnjih dvadesetak godina. 

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