Promašio dvije strelice za meč. Krčmar opet bez PDC tour carda

Hrvatski pikadist Boris Krčmar (46) dramatično je ostao bez toliko željenog PDC tour carda, izgubivši u posljednjem kolu europskih Q School kvalifikacija. Uoči završnog dana turnira znao je da mora nanizati čak šest pobjeda kako bi prikupio dovoljno bodova, s obzirom na to da je u prva tri dana skupio tek dvije pobjede.

Krčmar je u odlučujućem danu zaigrao na visokoj razini i serijom impresivnih nastupa stigao sve do finalnog meča, gdje ga je čekao Nizozemac Sietse Lap, isti onaj koji ga je nekoliko dana ranije uvjerljivo svladao 5-0, u dvoboju u kojem je Hrvat prosječno gađao tek 69.

Ovoga puta slika je bila posve drukčija. Krčmar je vodio 5-3 i imao dvije strelice za meč, no obje su završile izvan mete. Lap je ponuđenu priliku iskoristio, preokrenuo susret i osvojio odlučujuća tri gema, ostavivši hrvatskog predstavnika bez ključne pobjede.

Propuštena prilika znači da će Hrvatska i iduće sezone imati samo jednog predstavnika u PDC Pro Touru - Peru Ljubića. Krčmar ni lani nije imao tour card, koji mu jamči sudjelovanje na profesionalnim turnirima, kao i na SP-u (za one koji su među prva 64 na rankingu). Međutim, na profesionalne turnire probijao se kroz kvalifikacije. Kao i na SP, na kojem je izgubio u prvom kolu.