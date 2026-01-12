Boris Krčmar dramatično ostao bez PDC tour carda nakon poraza od Sietse Lapa. Vodio 5-3, imao meč strelice, ali promašio! Hrvatska ostaje s jednim predstavnikom na PDC Pro Touru
Promašio dvije strelice za meč. Krčmar opet bez PDC tour carda
Hrvatski pikadist Boris Krčmar (46) dramatično je ostao bez toliko željenog PDC tour carda, izgubivši u posljednjem kolu europskih Q School kvalifikacija. Uoči završnog dana turnira znao je da mora nanizati čak šest pobjeda kako bi prikupio dovoljno bodova, s obzirom na to da je u prva tri dana skupio tek dvije pobjede.
Krčmar je u odlučujućem danu zaigrao na visokoj razini i serijom impresivnih nastupa stigao sve do finalnog meča, gdje ga je čekao Nizozemac Sietse Lap, isti onaj koji ga je nekoliko dana ranije uvjerljivo svladao 5-0, u dvoboju u kojem je Hrvat prosječno gađao tek 69.
Ovoga puta slika je bila posve drukčija. Krčmar je vodio 5-3 i imao dvije strelice za meč, no obje su završile izvan mete. Lap je ponuđenu priliku iskoristio, preokrenuo susret i osvojio odlučujuća tri gema, ostavivši hrvatskog predstavnika bez ključne pobjede.
Propuštena prilika znači da će Hrvatska i iduće sezone imati samo jednog predstavnika u PDC Pro Touru - Peru Ljubića. Krčmar ni lani nije imao tour card, koji mu jamči sudjelovanje na profesionalnim turnirima, kao i na SP-u (za one koji su među prva 64 na rankingu). Međutim, na profesionalne turnire probijao se kroz kvalifikacije. Kao i na SP, na kojem je izgubio u prvom kolu.
