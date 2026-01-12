Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠTETA

Promašio dvije strelice za meč. Krčmar opet bez PDC tour carda

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Promašio dvije strelice za meč. Krčmar opet bez PDC tour carda
storyeditor/2026-01-12/PXL_121030_133.jpg | Foto: Igor Kralj/Pixsell

Boris Krčmar dramatično ostao bez PDC tour carda nakon poraza od Sietse Lapa. Vodio 5-3, imao meč strelice, ali promašio! Hrvatska ostaje s jednim predstavnikom na PDC Pro Touru

Admiral

Hrvatski pikadist Boris Krčmar (46) dramatično je ostao bez toliko željenog PDC tour carda, izgubivši u posljednjem kolu europskih Q School kvalifikacija. Uoči završnog dana turnira znao je da mora nanizati čak šest pobjeda kako bi prikupio dovoljno bodova, s obzirom na to da je u prva tri dana skupio tek dvije pobjede.

Krčmar je u odlučujućem danu zaigrao na visokoj razini i serijom impresivnih nastupa stigao sve do finalnog meča, gdje ga je čekao Nizozemac Sietse Lap, isti onaj koji ga je nekoliko dana ranije uvjerljivo svladao 5-0, u dvoboju u kojem je Hrvat prosječno gađao tek 69.

Ovoga puta slika je bila posve drukčija. Krčmar je vodio 5-3 i imao dvije strelice za meč, no obje su završile izvan mete. Lap je ponuđenu priliku iskoristio, preokrenuo susret i osvojio odlučujuća tri gema, ostavivši hrvatskog predstavnika bez ključne pobjede.

Propuštena prilika znači da će Hrvatska i iduće sezone imati samo jednog predstavnika u PDC Pro Touru - Peru Ljubića. Krčmar ni lani nije imao tour card, koji mu jamči sudjelovanje na profesionalnim turnirima, kao i na SP-u (za one koji su među prva 64 na rankingu). Međutim, na profesionalne turnire probijao se kroz kvalifikacije. Kao i na SP, na kojem je izgubio u prvom kolu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Osijek dovodi hrvatskog stopera iz Njemačke, Rijeka Fruka prodaje u MLS?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek dovodi hrvatskog stopera iz Njemačke, Rijeka Fruka prodaje u MLS?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026