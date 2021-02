Strašna tragedija pogodila je brazilskog golmana Liverpoola Alissona Beckera (28).

Beživotno tijelo njegova oca Josea Beckera (57) pronađeno je u četvrtak u južnom dijelu Brazila, a uzrok smrti je najvjerojatnije utapanje, piše Mirror.

Jose Becker (57) se u srijedu išao kupati u rijeku Camaqua u mjestu Lavras do Sul. Strastveni je ribič i često ide na to mjesto koje se nalazi u blizini njegove obiteljske kuće, no kako ga nije bilo nekoliko sati, njegova obitelj prijavila je njegov nestanak. Nedugo nakon toga pronašao ga je prijatelj, a ubrzo je došla i hitna koja je mogla samo konstatirati smrt.

ESPN navodi da su im lokalne vlasti rekle da se smrt ne tretira kao ubojstvo te da je najvjerojatnije riječ o utapanju, što će se potvrditi obdukcijom.

Od njega se oprostio Nacional, klub u kojem su karijeru započeli njegovi sinovi Muriel i Alisson.

- S velikom tugom primili smo vijest o smrti Josea Agostinha Beckera, oca naših bivših golmana Alissona i Muriela - oprostio se Internacional.

- S puno žaljenja primili smo tužnu vijest o smrti Joséa Agostinha Beckera, oca golmana Alissona i Muriela. Naša sućut obitelji. U ovom trenutku im želimo puno snage - poručili su iz Sao Paula.

Baš kao i njegovi sinovi, Jose Becker je također bio golman, ali na amaterskoj razini. Učio je svoje sinove i savjetovao ih, a jedan od njih je postao ponajbolji golman svijeta.

Alisson Becker (28) već nekoliko godina brani za Liverpool s kojim je osvojio Ligu prvaka i Premier ligu, a njegov šest godina stariji brat Muriel brani u Fluminenseu.