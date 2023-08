Prosinečki: Igrali smo dobro četiri kola, a sve smo izgubili...

Nogometaši Varaždina stigli su do prve ovosezonske pobjede protiv Rudeša. Momčad Marija Kovačevića na svom je terenu slavila 2-0 protiv povratnika u elitni rang hrvatskog nogometa.

- Čestitke idu mojim igračima. Zaslužena naša pobjeda. Imamo igru i pobjeda je morala doći. Ima Rudeš kvalitetu, vidjelo se to u prvom dijelu. Nakon sedme minute kada su gosti bili blizu pogotka, sve je poslije toga bilo na našoj strani. Nije bilo panike, sve smo kontrolirali. Poveli smo nakon lijepe izrađene akcije i onda potvrdili pobjedu prekrasnim pogotkom Postonjskog. Presretni smo zbog njega. Sad se vidjelo koliko on znači za ekipu. Točno daje tonus našoj igri – ubrza kad treba i smiri igru. Drago mi je da se opet vratio na odličan nivo i želim mu da više nema takvih pehova – rekao je Mario Kovačević, trener Varaždina.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trener Rudeša Robert Prosinečki žali za tom stopostotnom prilikom Vukmanovića iz 7. minute.

– Sigurno nije ugodno, jer ovo je četvrti poraz u nizu. Dobro smo izgledali prvo poluvrijeme. Imali smo dvije stopostotne šanse i ne zabijemo. Dojma sam da bi sve bilo drugačije da smo poveli jer ovako su igrači bili u grču i kad smo primili prvi gol oni su jednostavno potonuli. Drugi gol nas baš zabetonirao– ističe Prosinečki koji vjeruje u svoju momčad.

- Mlada smo momčad koja ima samo dva igrača s iskustvom igranja 1. lige. Ekipa smo koja je u četiri kola igrala jako dobro, ali je sve izgubila. Ti mladi igrači sazrijevaju i rastu, ali bojim se da neće biti vremena za to. Slijede nam analize, razgovori i idemo podići ekipu za iduću utakmicu protiv Hajduka – dodao je Prosinečki.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

S druge strane Kovačević ima slatke brige, naročito prema naprijed. Vodeći gol Brodića u 57. minuti bio mu je peti ove sezone.

- To je pravi centarfor. Imao je Brodić par situacija u prvom dijelu i nije bio pravi. No, onda kad je bio najvažnije zabio je. On je četvrtu utakmicu zaredom postigao pogodak, ne znam kad je posljednji put to napravio jedan igrač Varaždina. On je to sve zaslužio svojim radom i postao je uz Postonjskog pravi vođa ove ekipe – dodao je Kovačević.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Za Varaždince je debitirao Marko Vukčević na desnom boku.

- On je desetak dana s nama i malo je to bio rizik, ali ispatio se taj rizik. Vrlo dobru partiju je pružio, uz asistenciju kod prvog gola – zaključio je Kovačević.