Prosinečki: Modrić je poseban. Možda nisam dao sve od sebe, ali zadovoljan sam karijerom

Robert Prosinečki legendarno je nogometno lice ovih prostora. Popularni "žuti" imao je bogatu igračku karijeru i igrao za Real Madrid i Barcelonu, a s Crvenom zvezdom je 1991. postao europski prvak. U velikom intervjuu za Flashscore prisjetio se svoje karijere.

- Za sve nas koji smo bili tamo 1991., to budi toliko uspomena. Ekipa s puno kvalitete, momčad iz bivše Jugoslavije , s igračima iz svih krajeva. Proveo sam tamo četiri godine i imam prekrasne uspomene. Igrao sam tamo, možda je to bilo moje najbolje razdoblje u nogometu, a Crvena zvezda je s nama postigla svoj najveći rezultat - osvajanje Lige prvaka je nešto ogromno - započeo je Prosinečki pa se osvrnuo na sadašnju momčad.

- Razlika u usporedbi s engleskim ili španjolskim momčadima je ogromna. Ne mislim da Crvena zvezda ili bilo koja momčad iz regije može učiniti nešto slično. Engleski, španjolski i njemački klubovi ulažu velika sredstva i potpisuju najbolje igrače. U moje vrijeme mogla su igrati samo tri stranca. Sada je potpuno drugačije.

Foto: nino strmotic

Prosinečki je odnedavno izbornik Kirgistana.

- Prije svega, još uvijek uživam u radu, a nogomet je moj život. Nakon boravka u Crnoj Gori, dobio sam ponudu iz Kirgistana. Posjetio sam zemlju, pogledao objekte i njihove ideje. Žele napredovati, žele napraviti nešto drugačije. Sljedeće godine smo na Azijskom kupu. To je kao Europsko prvenstvo. Prihvatio sam ponudu i sada sam izbornik Kirgistana - rekao je.

Pitali su ga kako je pronašao tu momčad.

- Ima puno mladih igrača. To je vrlo ponosna reprezentacija. Oni koji su tamo su profesionalci. Možda su nam trojica ili četvorica iz U21 reprezentacije zapela za oko. Vidjet ćemo možemo li napraviti više i poboljšati se u svakom području.

Zanimljivo, Prosinečki je nakon Crvene zvezde prešao u Real Madrid, gdje se zadržao od 1991. do 1995.

- Stigao sam nakon ere 'Quinta del Buitre'. Hagi, Hugo Sanchez i ja bili smo tamo. U svojoj prvoj godini u Real Madridu imao sam puno problema s ozljedama. 1991. svi su htjeli potpisati Roberta Prosinečkog, a ja sam htio otići u Real Madrid. To je bila najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi - započeo je i dodao:

- Ali znate, u to vrijeme sam imao i puno ozljeda. Ne znam ni zašto, ali kad ljudi počnu govoriti da si od stakla, ne igraš godinu dana, stalno si ozlijeđen, a to stvara veliki pritisak. Bio je i rat u mojoj zemlji.

Igači u inspekciji terena uoči početka kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Crne Gore za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iako je kasnije igrao i za Barcelonu, "žuti" ne skriva je realovac.

- Život ide dalje, proveo sam tri godine u Real Madridu i malo sam veći "merengue" nego "cule", čak i danas, jer je to stvarno bio moj najbolji klub.

Mnogi smatraju da bi se u vrijeme moderne medicine Prosinečki lakše izborio s ozljedama koje su ga dočekale u Madridu.

- Jako sam zadovoljan svojom karijerom. Možda nisam dao sve od sebe, ali jedan sam od rijetkih koji je igrao za oba vrhunska kluba i imao sam sreće biti u Real Madridu i Barceloni, jer to svi znaju - kaže i dodaje:

- Vrlo malo igrača može reći isto. Ne znam bi li danas bilo drugačije, sigurno da nisam imao toliko ozljeda, puno bi se toga promijenilo. Da, nema sumnje. Također mislimo da je sada medicinski odjel na drugoj razini, vjerojatno bi bilo malo drugačije, ali takav je život.

Prosinečki je u Realu igrao s Luisom Enriqueom, koji je aktualni prvak Europe sa PSG-om.

- Luis Enrique je oduvijek imao osobnost, a igrao sam s njim tri godine u Real Madridu. Bio je igrač koji je došao iz Gijona, s puno karaktera, vrijedan, i mogao je igrati bilo gdje - beka, ofenzivnog veznog ili u centru. Luis je bio izvrstan suigrač. On je osoba puna energije, sjajan dečko.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Barceloni je Prosinečkog vodio Johan Cruyff.

- Johan je stvorio stil nogometa koji dijeli mišljenja - ili ti se sviđa ili ne, ali za mene je najbolji nogomet onaj u kojem zadržiš posjed. Bio je čovjek koji je obraćao pažnju na detalje. Ako igrate na krilu, imate formaciju 1 na 1, morate centriravati. Uđite u kazneni prostor i tamo imate više slobode. Na treningu je lopta uvijek bila prisutna; gledali smo puno videa. Analizirali smo gdje smo griješili i gdje bismo se mogli poboljšati.

Pitali su Prosinečkog i o Luki Modriću, koji s 40 godina igra na visokoj razini u Milanu.

- On je poseban, ima 40 godina, a još uvijek igra na najvišoj razini. Toliko godina u Real Madridu, sada u Milanu, još uvijek s reprezentacijom... Završio je drugi i treći na Svjetskom prvenstvu s državom od četiri milijuna ili tri i pol milijuna stanovnika. To nije normalno - kaže i dodaje:

- Fizički, što mogu reći? Nevjerojatno je tako dugo nastaviti na ovoj razini, a ne u nižim ligama. Samo on to može. Otišao je u Italiju zbog svog mentaliteta, osvojiti ligu tamo. I bit će na Svjetskom prvenstvu.

Osim Modrića, u Milanu je i Petar Sučić, ali on nastupa za Inter.

- Došao je iz Bosne i Hercegovine i imao je sjajan period u Dinamu. Vidi se da ima puno talenta, radi za momčad, ima impresivan mentalitet i zna kako igrati. Nadam se da će imati karijeru poput Brozovića. Vjerojatno nije na Lukinoj razini, ali je tamo i definitivno može igrati na visokoj razini - kaže "žuti".

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U karijeri je Prosinečki prošao čitav niz klubova, a jednog je trenera istaknuo.

- Bilo ih je mnogo, ali jedan koji me puno promijenio bio je Radomir Antić, s kojim sam bio u prvoj godini u Real Madridu. Zatim je otišao u Oviedo i tamo mi puno pomogao. Nije lako biti trener. Za mene je najbolji kojeg sam imao bio Johan Cruyff.

Bivši izbornik "vatrenih" odabrao je svoju idealnu jedanaestoricu s kojom je dijelio svlačionicu.

- Reći ću vam o igračima s kojima sam igrao: Paco Buyo; Chapi Ferrer, Fernando Hierro, Miguel Nadal, Gordillo; Dejan Savićević, Guardiola, Michel, Figo, Ronaldo i Vučević - zaključio je za Flashscore.

Podsjetimo, Prosinečki je kroz igračku karijeru prošao čitav niz klubova, među kojima se ističu Dinamo, Crvena zvezda, Real Madrid, Sevilla i Barcelona. S hrvatskom reprezentacijom je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu 1998., a ukupno je za "vatrene" odigrao 49 utakmica i zabio 10 golova.