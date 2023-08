Prosinečki najavio Hajduk: Njima je sad prvenstvo bitno, a mi smo zaslužili koji bod...

Rudeš je prošle sezone lakoćom osvojio drugu ligu i ušao u elitni rang hrvatskog nogometa, ali realnost je takva da je trenutno kvalitetom daleko ispod ostalih klubova te je zakucan na dno s četiri poraza i gol-razlikom 5:13. A u Kranjčevićevu u sklopu petog kola nedjelju od 18.50 stiže prvoplasirana momčad HNL-a.

Hajduk je u prva tri kola rušio Dinamo, Rijeku pa lakoćom riješio i Slaven Belupo. Sudeći po početku sezone, doima se kao legitimni kandidat za naslov prvaka i netko tko bi 'modre' mogao skinuti s trona. S druge strane, Robert Prosinečki još nije došao do prvog boda kao trener u HNL-u.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Hajduk je sad imao utakmicu u Europi, na kraju uz dobru igru i sad mu je prvenstvo bitno. Za Rudeš je teško, jer nemamo bod. Probat ćemo sve da dobro odigramo i napravimo dobar rezultat. Imali smo i peha, ali smo i trebali imati koji bod, no nije se dogodilo. Radimo i dalje, vidjet ćemo u nedjelju. Hajduk je favorit, jako dobro izgledaju, prvi su, imaju bodove, sve su dobili. Manje-više svi su zdravi, koliko god da nemamo bodove, dečki dobro rade. Neke smo utakmice baš dobro odigrali, domininali smo, ali još smo na nuli - rekao je trener Rudeša.

Rudeš se nada čudu protiv Hajduka

I Žuti je pratio poraz Hajduka od PAOK-a i ispadanje iz Europe. Imao je priliku analizirati igru Majstora s mora i pronaći mane koje će iskoristiti u nedjelju.

- Gledao sam Hajduk, gledao bih i da ne igramo s njim u nedjelju. Šteta što nije dao neki gol, Hajduk je u prvom poluvremenu imao dobre prigode, da je dao gol, bio bi drugačiji rezultat. Kiksevi obrane, penal i ode sve na drugu stranu. Nešto slično se dogodilo i u Maksimiru, dominirao je, dao gol, da je Ukrajinac zabio za 2:0. Tko zna... ali, AEK je pokazao da je odlična momčad, izdominirao je Dinamo u drugom dijelu, pali su Modri. Ali, nije to samo fizička sprema, već je i AEK bio dobar. I Dinamu će u Ateni biti jako teško - rekao je Prosinečki.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Većina igrača Rudeša nije navikla na ovakav ritam utakmica pa im to stvara velike probleme u fizičkom smislu. Uostalom, više je nego očito kako klubu fali kvalitete u kadru.

- To su prve utakmice u prvoj ligi za 95 posto naših igrača, igra puno djece 2004. godište, napravili smo neke greške i zato nemamo boda. Ali, to je tako, ritam je drugačiji od druge lige, morat ćemo pričekati na Rudeš. Najvažnije je da dobro izgledamo, do 60.-70. minute, a nakon toga padamo. Je li to fizički, psihološki, ili, jednostavno, igrači nisu naviknuli na taj ritam, ne znam. Ali, siguran sam da će u nedjelju biti dobra utakmica, a najbitnije da mi odigramo mušku utakmicu - zaključio je legendarni Žuti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kranjčevićeva bi, već tradicionalno kada gostuje Hajduk, mogla biti puna, a domaćin je to iskoristio i za profit. Tako su ulaznice s 10 eura skočile na čak 15.