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VELIKI ŽUTI

Prosinečki: Ovo još nije prava Hrvatska, ali proći ćemo dalje

Piše Ivan Tomašković,
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Prosinečki: Ovo još nije prava Hrvatska, ali proći ćemo dalje
Zagreb: Robert Prosinečki u šetnji po gradu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Hrvatska kada treba, onda uvijek odradi najbolje što i kako treba, rekao je bivši reprezentativac

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U zagrebačkoj čitaonici Bogdan Ogrizović ove je subote održana promocija biografske knjige o Robertu Prosinčekom 'Veliki Žuti', autora Dražena Krušelja. Veliki Žuti za Tportal najavio je večerašnji susret Hrvatske i Gane koji počinje u 23 sata po našem vremenu.

- Mi smo svi primijetili da to sada još uvijek nije ono najbolje, i što mi možemo. Ali ja mislim da će Hrvatska ipak postati ona kakva zna i može biti. Znamo gdje smo griješili, znamo da imamo dosta problema, ozljeda, s Gvardiolom, Kovačićem.. Ali Hrvatska kada treba, onda uvijek odradi najbolje što i kako treba - rekao je Prosinečki. On vjeruje da će 'vatreni' svladali Ganu i proći u daljnji tijek natjecanja. 

- Poslije toga, svi znamo da Hrvatska u nokaut-sistemu može puno. Nismo mislili ni prije četiri godine u Katru da ćemo biti treći, pa smo došli do medalje. Ovo je generacija koja sigurno polako odlazi, ali neka najbolje prođe na ovom Svjetskom prvenstvu, odnosno neka prođe prvi krug. I poslije ćemo vidjeti - zaključio je Prosinečki. 

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