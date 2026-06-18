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HRVATSKI PRVAK

Proširuje se EHF Liga prvaka: RK Zagreb i dalje među elitom

Piše HINA,
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Proširuje se EHF Liga prvaka: RK Zagreb i dalje među elitom
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zagreb je prošle sezone bio posljednji na ljestvici skupine B te je ostvario tek jednu pobjedu uz 13 poraza.

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Europska rukometna organizacija (EHF) objavila je popis od 21 momčadi koje se sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka koja će se proširiti sa 16 na 24  kluba.

Sigurni među elitom su ponovno rukometaši Zagreba, hrvatski prvaci, a uz njih je još sigurnih dvadeset momčadi, a to su danski Aalborg, Aarhus i GOG Gudme, njemački predstavnici Magdeburg, Melsungen i Fuechse Berlin, francuski klubovi PSG, Nantes i Montpellier, mađarski Veszprem, Pick Szeged i Tatabanyja, norveški sastavi  Kolstad i Elverum, poljski Kielce i Wisla Plock, portugalski lisabonski Sporting i Porto, španjolska Barcelona i rumunjski Bukurešt.

Ždrijeb grupne faze bit će održan 26. lipnja, a četiri dana ranije EHF će objaviti imena preostala tri sudionika Lige prvaka. Kandidati za te pozicije su švedski Kristianstad, slovensko Celje Pivovarna Laško, islandski Valur, Vardar kao predstavnik Sjeverne Makedonije, beogradski Partizan te švicarski Kriens-Luzern.

U prošlosezonskom finalu Barcelona je svladala Fuechse Berlin 37-34 čime je 13. puta u svojoj povijesti postala europski prvak.

Zagreb je prošle sezone bio posljednji na ljestvici skupine B te je ostvario tek jednu pobjedu uz 13 poraza.

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