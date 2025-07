Prošle godine razbili Rijeku, a sada ispali u prvom pretkolu LP

Ljubljanska Olimpija ispala je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Kazahstanski Kairat pobijedio je uzvratnu utakmicu 2-0 te je tako, nakon 1-1 u Ljubljani, šokirao slovensku momčad. Slovenci su prva momčad koja je ispala iz ovogodišnjih kvalifikacija za Ligu prvaka, ali put nastavljaju u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Kairat Almaty došao je do prednosti već u petoj minuti golom Jorginha. Domaćini su povećali prednost u 31. minuti. Sada je Jorginho asistirao, a Mrinski zabio i doveo Kazahstance blizu prolaska dalje. Olimpija je pokušala izjednačiti do kraja te je promijenila cijeli napad, ali nije uspjela doći do preokreta.

Tako će Kairat čekati pobjednika dvoboja između finskog KUPS Kuopija i moldavskog Milsamija. Olimpija će u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu igrati protiv poražene momčadi iz dvoboja FCSB (Rumunjska) - Inter Club d'Escaldesa (Andora). Podsjetimo, Olimpija je i prošle godine igrala Konferencijsku ligu u koju je stigla nakon što je s ukupnih 6-1 pobijedila Rijeku.