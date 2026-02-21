Karlo Abramović zabio je Crystal Palaceu, a Duju Dujmovića je Igor Štimac preporučio i Daliću. 'Prije Zrinjskog, najozbiljnije sam razmišljao o odustajanju od nogometa', kaže nam Abramović
Prošli su ispod radara Dinamu i Hajduku, a sad šokirali Crystal Palace: Idemo u London po čudo
Zrinjski je u četvrtak priredio senzaciju i u prvoj utakmici play-offa za osminu finala Konferencijske lige u Mostaru odigrao 1-1 protiv favoriziranog Crystal Palacea, momčadi koja vrijedi više od pola milijarde eura. Junak je bio hrvatski krilni napadač Karlo Abramović (25), koji je poentirao za 1-1. U Zrinjski je došao u sezoni '24/25., iz drugoligaša Jaruna.
