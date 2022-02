Valdas Dambrauskas zaokružio je deset utakmica na klupi Hajduka bez poraza. Od Hrvatskog dragovoljca do Hrvatskog dragovoljca, devet prvenstvenih i jedan kup ogled s Lokomotivom. Osam pobjeda i dva remija svrstavaju ga među najuspješnije trenere u novijoj povijesti, no dobar start na klupi malo će mu značiti ako ne nastavi u istom ritmu i dalje, pogotovo u subotu na gostovanju kod fenjeraša Hrvatskog dragovoljca, jer samo nastavak serije pobjeda ostavlja Hajduka u utrci za naslov prvaka na kraju sezone.

Dobra vijest za Dambrauskasa je da je njegova momčad posebno inspirirana upravo na gostovanjima, na šest gostovanja pod njegovim vodstvom upisali su čak pet pobjeda i remi, uz gol razliku 21-9, od toga je čak 9 golova zabila u Kranjčevićevoj. Loša je pak vijest da će minimalno do kraja mjeseca Dambrauskas morati sastavljati momčad bez jednog od ključnih igrača Filipa Krovinovića.



Na današnjoj press konferenciji Dambrauskas je kazao kako će Filip Krovinović biti van konkurencije iduća dva tjedna, Lovre Kalinić je i dalje upitan jer je danas odradio prvi trening, dok je Stipe Biuk u dobrom stanju i konkurira za momčad.

U subotu igrate protiv "druge momčadi Rijeke", a tjedan nakon toga protiv prve. Kako to komentirate?

- Ne znam što odgovoriti, igramo protiv Hrvatskog dragovoljca i ja ne gledam na njihove igrače kao na igrače Rijeke. Ne mogu kontrolirati tko gdje ide na posudbu, koncentrirani smo samo na ono što mi možemo napraviti. Ako mi odigramo dobro, onako kako se spremamo, ako zabijemo golove, nije bitno tko je na drugoj strani, mi ćemo pobijediti. Koncentriran sam samo na ono što mogu kontrolirati, ostalo nije na meni, ne želim komentirati ono na što nemam utjecaj.

Bili ste u Šibeniku gdje su oni slavili 5-0. Kako ste vidjeli tu utakmicu?

- Ova utakmica sumira vrlo dobro opasnost koja prijeti. Ako izgubiš koncentraciju samo na jedno poluvrijeme, možeš biti kažnjen. To se dogodilo u Šibeniku i pokazuje nam da se ne smijemo opustiti. Ovo je za nas vrlo važna utakmica. Kad igraš protiv konkurenata i odigraš neriješeno, nije problem, nisu puno odmakli, ali protivnike koji su niže na ljestvici moraš pobijediti. Svi očekuju pobjede protiv onih koji su na dnu ljestvice,a oni nemaju pritiska, samo veliku motivaciju. Ne mogu zaboraviti prvu utakmicu na klupi Hajduka, zabili smo iz prekida u sudačkoj nadoknadi. Moramo učiti iz ranijih pogrešaka, dokazati sebi da i ovakav tip utakmica nije problem za nas.

Jesu li ključne riječi strpljenje i koncentracija?

- Protiv Slaven Belupa smo bili puno bolji, ako tome dodamo još i i Šibenik i Goricu, imali smo veći posjed, čuvali smo loptu, bili smo dobri u presingu, željeli smo biti bolji... Na tome treba graditi dalje i biti bolji protiv Hrvatskog dragovoljca. Danas smo odradili dobar trening, sve smo uvježbali, imamo još jedan trening i pripremamo se za ono što ćemo raditi u subotu na terenu.

Livaja i Kalinić su sjajan tandem, kako ste ih vi vidjeli, i mogu li biti još i bolji?

- Tisuću posto sam uvjeren da su oni jako dobar tandem, da mogu igrati skupa jako dobro kad se još uigraju. Sudjelovali su u akciji kod prvog gola, drugi gol je također Livaja bio unutra, treći gol je pao iz penala, ako je penal zaslužen nakon maestralne akcije, prije tog napada smo odigrali tako da je svih 11 igrača sudjelovalo u akciji. Kalinić je pogodio i stativu... Obojica su dali veliki doprinos, radimo na njihovom uigravanju i samo im treba utakmica. Što više budu igrali skupa, bit će bolji.

Obitelj vam je stigla u Split, kako su oni doživjeli atmosferu na utakmici protiv Slaven Belupa?

- U ovoj atmosferi koju mi imamo i kako se Hajduk ovdje voli, ne možeš ostati hladan. Ove emocije te zahvate i tu ljubav osjećam od prvog dana. Ne možeš ostati neutralan, ovo je kao u ljubavi, ili si skroz unutra ili to nije to. Sve je u ljubavi, zato je ovaj klub i poseban. Svi koji dođu ovdje, koji pogledaju utakmicu, koji osjete tu atmosferu, moraju biti "all in", pa tako i moja obitelj, ne možeš ostati neutralan.

Preskočili ste Rijeku, još je 14 skokova do naslova prvaka?

- Spreman sam govoriti samo o svakom sljedećem suparniku. Pripremam se za Hrvatski Dragovoljac, sve naše misli, snaga i fokus su na toj utakmici. Nakon toga ćemo se fokusirati na Rijeku...