'Protiv Varaždina će igrati novi igrači, Nejašmić, Čolina, Eduok'

Sutra od 19:00 sati Hajduk na Poljudu dočekuje Varaždin, a trener Igor Tudor najavio je čak četiri promjene u početnoj postavi, u kojoj se vraćaju igrači koji do sada nisu bili u prvom planu...

<p>Sutrašnjim ogledom protiv Varaždina momčad Hajduka zaključuje niz od tri na papiru lakše utakmice, nakon čega ih do kraja prvenstva čekaju redom sve jači protivnici i konkurenti za drugu poziciju. Rezultatski gledano, Tudorova momčad je nakon ogleda s Interom i Istrom na maksimalnom bodovnom učinku, jedina od svih prvoligaša, no prikazana igra i efikasnost daleko su od onoga što bi navijači željeli gledati i što će biti potrebno za nastavak sigurnog hoda prema drugoj poziciji. Razlika između konačnog rezultata i ukupnog dojma je velika, no ako Tudor dovede momčad do željene druge pozicije, sve će se zaboraviti.</p><p>Prvi preduvjet za to sutrašnja je pobjeda nad Varaždinom, koji je prethodnom kolu uzeo bod Rijeci, a kolo prije držali su Dinamo u neizvjesnosti sve do pred sam kraj utakmice.</p><p>- Gledao sam sve utakmice, Osijek je bio dobar protiv Lokomotive, drugu utakmicu baš i ne, Rijeka je protiv Varteksa igrala 'al pari', Lokomotiva i Dinamo je uvijek posebna vrsta utakmice, ali Lokomotiva je bila jako dobra u drugom poluvremenu, Dinamu se vidi koliko im nedostaje Theophile u obrani... Nitko ne igra fantastičan nogomet niti rastura, sigurno je da je i pauza utjecala na sve, ali ima još do kraja puno i bit će interesno, kako borba za vrh, osim što će Dinamo biti prvak, tako i borba za opstanak.</p><p><strong>U prva dva susreta koristili ste čak 19 igrača, je li tome razlog to što želite zadržati svježinu momčadi u ovom ubrzanom ritmu ili želite isprobati što više igrača kako bi lakše mogli napraviti selekciju za sljedeću sezonu?</strong></p><p>- Ima po malo i jednoga i drugoga, ali i trećega. Tražim rješenja za ono za što nisam bio zadovoljan na početku. Bit će opet novih igrača i promjena u sastavu... Gledam i druge momčad i lige, svi su u poteškoćama nakon pauze, svi se žale da nije bilo utakmica... I mi smo svjesni toga, ali idemo radom pokušati dignuti kvalitetu igre, probati napraviti što više šansi na utakmici i biti bolji.</p><p><strong>Dojam je da mlade igrače odgajate tako što ih figurativno bacite u more, odnosno u utakmicu, pa ako se snađu i proplivaju, dobro je, a ako ne... Možda je to dobar put, ali zar im kontinuitet nastupa ne bi dodatno podiglo samopouzdanje i povećao šanse da se brže i bolje snađu?</strong><br/> - Kod nas su velika većina mladi igrači, Dolček, Čolina, Vušković..., koji će sutra opet početi od prve minute... Ne bi se složio s tom teorijom, ja sam mišljenja da je igraču lakše početi utakmicu nego ući, jer se može i pripremiti, i ja mu mogu dati jasnije upute. Možda sam u krivu... Čuić je odigrao pristojnu utakmicu, Vušković je bio među boljima, Brnić je bio jako dobar, sve su to igrači koji će dobivati prilike... Mladi su i treba im više utakmica da se dignu, ali treba ostvariti i rezultat, trebaju igrati najbolji.</p><p><strong>Varaždin je zabio najmanje golova ali je pokazao i da im je teško zabiti?</strong><br/> - Bili su jako dobri s Rijekom, čvrsti, opasni, Teklić je bio jako dobar na poziciji 'desetke'... Nama su tri boda prevažna, nastojat ćemo biti opasniji, igramo kući, želimo ovaj ciklus zaokružiti s tri pobjede i devet bodova...</p><p><strong>Je li ovo najopasnija utakmica, zbog toga što su bodovi unaprijed upisani?</strong><br/> - Mi još nismo na razini na kojoj možemo biti. Da su ove dvije utakmice ranije bile rapsodije, možda bi i rekao da će se igrači opustiti, ali ne, nema razloga, zbog toga ćemo uvesti tri - četiri nova igrača, Nejašmića, Eduoka, Vuškovića, Čolinu... koji će igrati od početka, probat ćemo napraviti nešto novo...</p><p><strong>Radujete li se što bi ovo trebala biti zadnja utakmica bez gledatelja?</strong><br/> - To je jako bitno za sve, za energiju igrača, za dojam, veselimo se povratku gledatelja na tribine...</p>