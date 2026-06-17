Protivnik Dinama u Ligi prvaka napravio je čudo u Švicarskoj. Za njih je igrao i bivši 'modri'

Za razliku od prošle sezone, kad je izravno ušao u Europsku ligu, Dinamo ovaj put čeka žrvanj ljetnih kvalifikacija na putu do konačnog cilja, a to je plasman u Ligu prvaka. Europska avantura hrvatskog prvaka krenut će u drugom pretkolu Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica je 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, a uzvrat je 28. ili 29. srpnja na Maksimiru.

Thun, klub iz malenog grada u Bernskom visočju, prošle sezone je ispisao jednu od najljepših nogometnih bajki, osvojivši naslov prvaka Švicarske po prvi put u svojoj 128 godina dugoj povijesti. Senzacionalni uspjeh, ostvaren odmah nakon ulaska u prvu ligu, uspoređuju s podvizima Leicestera i Kaiserslauterna.

Foto: R4311 Mandoga Media

Na papiru, Thun ne izgleda kao momčad koja bi trebala predstavljati nepremostivu prepreku za Dinamo. Tržišna vrijednost momčadi procjenjuje se na 28,73 milijuna eura, što je 50 milijuna eura manje od "modrih". Međutim, njihova snaga leži u kolektivu i sjajno posloženom sustavu koji je donio povijesni rezultat. Glavna napadačka zvijezda je Elmin Rastoder, koji je prošle sezone sa 16 golova bio najbolji strijelac kluba. Uz njega, ključne uloge u momčadi imaju veznjak Leonardo Bertone, koji diktirao tempo igre iz sredine terena, te pouzdani Michael Heule. Stup obrane i vođa svlačionice je kapetan Marco Bürki, a najskuplje ime je veznjak Franz-Ethan Meichtry (20), koji je procijenjen na pet milijuna eura.

Arhitekt čudesnog uspjeha Thuna je Mauro Lustrinelli, klupska ikona i kao igrač i kao trener. Pod njegovim vodstvom klub je prvo izborio povratak u elitni rang, a zatim, na iznenađenje svih, osvojio naslov prvaka. No, nakon što je ispisao najsvjetlije stranice klupske povijesti, Lustrinelli je napustio klupu. Momčad će u novoj sezoni voditi Gianluca Privitelli. Trag u ovom klubu ostavili su i Hrvati, njih četvorica igrali su za Thun. Stipe Matić, Stjepan Kukuruzović, Darko Matić i Vedran Ješe, koji je 2006. godine baš iz Dinama došao u klub.

Foto: R4311 Mandoga Media

Predsjednik kluba, Andres Gerber, koji je i sam bio dugogodišnji igrač i kapetan Thuna, najbolje je sažeo duh kluba u jednoj rečenici.

​- Ovaj klub je obitelj - rekao je Gerber za The Athletic.

Foto: HTV/screenshot

Najveći europskih uspjeh kluba je grupna faza Lige prvaka, koju su igrali prije 20 godina, kad su bili posljednji u skupini sa Spartom Prag, Arsenalom i Ajaxom, dok su 2013. godine ušli u grupnu fazu Europske lige. Sad se opet nadaju velikom rezultatu u Europi, no Dinamo će biti ogroman favorit.