Protivnik Hajduka u Kupu: 'Još ne znamo ni kad igramo, ne rezervirajte nikakve ulaznice'

Protivnik Hajduka u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa bit će Slavonija iz Požege, momčad koja se natječe u 2. hrvatskoj ligi, odnosno u trećem rangu hrvatskog nogometa.

Trenutno su na 14. mjestu od 16 klubova s četiri osvojena boda u pet odigranih kola. Požežani su koncentrirani na prvenstvene obveze, no s nestrpljenjem iščekuju utakmicu s Hajdukom. Budući da Hajduk uz obveze u HNL- u ima i obveze u Konferencijskoj ligi, još se točno ne zna kad će se utakmica osmine finala točno odigrati. No, izgleda da su neki već rezervirali ulaznice za tu utakmicu.

- S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj organizaciji, NK Slavonija se ograđuje od inicijativa koje već sada rezerviraju ulaznice za utakmicu preko posrednika jer se u ovom trenutku ne znaju ni osnovne informacije o ovoj utakmici. Budući da Hajduk ima obaveze u Europi te prvenstvene SHNL obaveze, točan termin utakmice još nije utvrđen, kao ni lokacija odigravanja s obzirom na to da su u predstojećem razdoblju, s odgovornim institucijama, na redu sigurnosne i druge provjere oko odigravanja ove utakmice.

Stoga napominjemo da će svi navijači i gledatelji na vrijeme saznati sve bitne informacije o odigravanju ove utakmice te će putem službenih kanala komunikacije kluba (mrežna stranica i društvene mreže) saznati sve o kupovini ulaznica - ističu iz NK Slavonija.