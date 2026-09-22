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NOGOMETNA GROZNICA

Protivnik Hajduka u Kupu: 'Još ne znamo ni kad igramo, ne rezervirajte nikakve ulaznice'

Piše Ivan Tomašković,
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Protivnik Hajduka u Kupu: 'Još ne znamo ni kad igramo, ne rezervirajte nikakve ulaznice'
Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Budući da Hajduk uz obveze u HNL- u ima i obveze u Konferencijskoj ligi, još se točno ne zna kad će se utakmica osmine finala točno odigrati

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Protivnik Hajduka u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa bit će Slavonija iz Požege, momčad koja se natječe u 2. hrvatskoj ligi, odnosno u trećem rangu hrvatskog nogometa. 

Trenutno su na 14. mjestu od 16 klubova s četiri osvojena boda u pet odigranih kola. Požežani su koncentrirani na prvenstvene obveze, no s nestrpljenjem iščekuju utakmicu s Hajdukom. Budući da Hajduk uz obveze u HNL- u ima i obveze u Konferencijskoj ligi, još se točno ne zna kad će se utakmica osmine finala točno odigrati. No, izgleda da su neki već rezervirali ulaznice za tu utakmicu. 

- S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj organizaciji, NK Slavonija se ograđuje od inicijativa koje već sada rezerviraju ulaznice za utakmicu preko posrednika jer se u ovom trenutku ne znaju ni osnovne informacije o ovoj utakmici. Budući da Hajduk ima obaveze u Europi te prvenstvene SHNL obaveze, točan termin utakmice još nije utvrđen, kao ni lokacija odigravanja s obzirom na to da su u predstojećem razdoblju, s odgovornim institucijama, na redu sigurnosne i druge provjere oko odigravanja ove utakmice. 
Stoga napominjemo da će svi navijači i gledatelji na vrijeme saznati sve bitne informacije o odigravanju ove utakmice te će putem službenih kanala komunikacije kluba (mrežna stranica i društvene mreže) saznati sve o kupovini ulaznica - ističu iz NK Slavonija. 

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