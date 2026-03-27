Obavijesti

Sport

Komentari 0
DRUGI IZVUKAO REMI

Protivnik Hrvatske na SP-u je primio petardu u prijateljskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Protivnik Hrvatske na SP-u je primio petardu u prijateljskoj
Foto: Lisa Leutner

Austrija razbila Ganu 5-1! Sabitzer briljirao s golom i asistencijama, a Gana tek počasni pogodak. Panama remizirala s Južnom Afrikom 1-1. Što čeka Hrvatsku na SP-u

Nogometne reprezentacije Austrije i Gane, koja je suparnik Hrvatskoj u skupini L na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, odigrale su u Beču prijateljski dvoboj, a pobijedila je Austrija s uvjerljivih 5-1.

U izjednačenom prvom poluvremenu jedini je pogodak postigao Sabitzer s bijele točke u 12. minuti. Sabitzer je bio u krupnom planu i kod drugog pogotka u 51. minuti. Lijepo je asistirao Gregortischu koji je pogodio praznu mrežu za 2-0. Razigrala se potom Austrija te je brzo nakon toga zabila i treći pogodak. Nakon kornera je glavom u 59. za 3-0 pogodio Posch.

U 77. minuti je Gana došla do počasnog pogotka, a odlično je zabio Jordan Ayew, iskosa u suprotne rašlje, dok je nekoliko minuta kasnije Austrija postigla i svoj četvrti gol. Proradila je tada veza dortmundske Borussije, opet je asistent bio Sabitzer, a strijelac Chukwuemeka. Nije tu bio kraj, već je u nadoknadi odličan pogodak s više od 20 metara, za konačnih 5-1, dao Seiwald.

International Friendly - Austria v Ghana
Foto: Lisa Leutner

Video golova pogledajte OVDJE.

Gana je jedan od tri suparnika Hrvatskoj u skupini na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska i Gana će igrati u posljednjem, trećem kolu natjecanja po skupinama, a taj se dvoboj igra 27. lipnja u Philadelphiji.

U petak je aktivna bila i Panama, još jedan suparnik Hrvatske na SP-u. Panama je gostovala u Durbanu kod Južne Afrike, također sudionika Svjetskog prvenstva, a utakmica je završila bez pobjednika 1-1.

Panama je povela u 23. minuti kada je domaću mrežu naciljao Barcenas. Do početka drugog dijela Panama je vodila, a onda je u 48. minuti Appollis bio strijelac za konačnih 1-1. Protiv Paname hrvatski nogometaši će igrati u drugom kolu skupine L, 24. lipnja u Torontu.

International Friendly - South Africa v Panama
Foto: Rogan Ward

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026