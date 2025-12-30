Protivnik Hrvatske na SP-u postat će Gvardiolov suigrač. City ga dovodi za 76 mil. eura!

Senzacija Premier lige i budući protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. Antoine Semenyo (25) na pragu je prelaska u Manchester City. Njegova otkupna klauzula iznosi oko 76 milijuna eura i vrijedi do početne faze siječanjskog prijelaznog roka, odnosno 10. siječnja 2026. kako bi njegov trenutačni klub Bournemouth imao dovoljno vremena naći adekvatnu zamjenu. Engleski BBC prenosi kako je dogovor oko transfera u odmakloj fazi te da se zaključuju posljednji detalji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Igračevi predstavnici došli su u ponedjeljak u Manchester dovršiti transfer s 'građanima'. U utorak je većinu detalja dogovoreno i transfer je gotovo riješen, a sve će biti finalizirano i javno nakon četvrtka jer se tada otvara zimski prijelazni rok na otoku.

Bournemouthovi čelnici očekuju kako će veznjak ostati u klubu najmanje do 7. siječnja, a do tada igraju tri teške utakmice protiv Chelseaja, Arsenala i Tottenhama. Za njega je najveći interes pokazao Liverpool te Manchester United, Chelsea i Tottenham. Trenutačno je jedino City stupio u formalan kontakt s nogometašem te je izgledno kako će se uskoro pridružiti Jošku Gvardiolu i Mateu Kovačiću.

Foto: Ian Walton/REUTERS

Ganac igra odličnu sezonu u Bournemouthu gdje je odigrao 17 utakmica, zabio osam i asistirao za tri gola. Prema Transfermarktu vrijedi 65 milijuna eura i najskuplji je te najbolji igrač Gane s kojom će Hrvatska igrati u skupini L na predstojećem SP-u. Bournemouth je trenutačno 15. u ligi i borit će se za ostanak, a City je drugi i jedan od glavnih pretendenata za osvajanje lige.