Obavijesti

Sport

Komentari 0
GANSKI NOGOMETAŠ

Protivnik Hrvatske na SP-u postat će Gvardiolov suigrač. City ga dovodi za 76 mil. eura!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Protivnik Hrvatske na SP-u postat će Gvardiolov suigrač. City ga dovodi za 76 mil. eura!
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Jedan od najboljih igrača Premier lige Antoine Semenyo na pragu je prelaska u Manchester City kod Joška Gvardiola i Matea Kovačića. Najbolji igrač Bournemoutha velika je zimska želja Pepa Guardiole

Senzacija Premier lige i budući protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. Antoine Semenyo (25) na pragu je prelaska u Manchester City. Njegova otkupna klauzula iznosi oko 76 milijuna eura i vrijedi do početne faze siječanjskog prijelaznog roka, odnosno 10. siječnja 2026. kako bi njegov trenutačni klub Bournemouth imao dovoljno vremena naći adekvatnu zamjenu. Engleski BBC prenosi kako je dogovor oko transfera u odmakloj fazi te da se zaključuju posljednji detalji.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik 00:57
Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Igračevi predstavnici došli su u ponedjeljak u Manchester dovršiti transfer s 'građanima'. U utorak je većinu detalja dogovoreno i transfer je gotovo riješen, a sve će biti finalizirano i javno nakon četvrtka jer se tada otvara zimski prijelazni rok na otoku.

Bournemouthovi čelnici očekuju kako će veznjak ostati u klubu najmanje do 7. siječnja, a do tada igraju tri teške utakmice protiv Chelseaja, Arsenala i Tottenhama. Za njega je najveći interes pokazao Liverpool te Manchester United, Chelsea i Tottenham. Trenutačno je jedino City stupio u formalan kontakt s nogometašem te je izgledno kako će se uskoro pridružiti Jošku Gvardiolu i Mateu Kovačiću.

Premier League - Brentford v AFC Bournemouth
Foto: Ian Walton/REUTERS

Ganac igra odličnu sezonu u Bournemouthu gdje je odigrao 17 utakmica, zabio osam i asistirao za tri gola. Prema Transfermarktu vrijedi 65 milijuna eura i najskuplji je te najbolji igrač Gane s kojom će Hrvatska igrati u skupini L na predstojećem SP-u. Bournemouth je trenutačno 15. u ligi i borit će se za ostanak, a City je drugi i jedan od glavnih pretendenata za osvajanje lige. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je otkrio svoju vezu s dečkom nakon što se razveo od bivše Playboyeve zečice...
UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...
FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025