Na predstavljanju trofeja novog svjetskog prvaka Formule 1 Maxa Verstappena (24) u Parizu, navijači Lewisa Hamiltona (36) su u znak protesta ispred dvorane parkirali kombi s porukom podrške sedmerostrukom prvaku.

Naime, Verstappen je Hamiltona pretekao u posljednjem krugu i uzeo Veliku nagradu Abu Dhabija. Vozač Mercedesa nije prisustvovao gala svečanosti te je propustio rekordnu osmu titulu.

U 54. krugu Britanac je imao desetak sekundi prednosti nakon čega se Williamsov Nicholas Latifi zabio u ogradu. Na stazu je izašao safety car, a Red Bull pozvao je Verstappena u boks i stavio mu meke gume za završni napad.

Uoči posljednjeg napada na stazu, direktor utrke Michael Masi odlučio je da safety car zađe sa staze, a Verstappen je pretekao Hamiltona i obranio poziciju do kraja.

Mercedes je uložio dvije službene žalbe, ali FIA je iste odbila. Verstappen je u konačnici potvrđen kao novi svjetski prvak u Formuli 1, a Mercedes je odustao od novih žalbi na višim instancama.

Iako prema sportskim propisima F1 vozači koji završe na prve tri pozicije u prvenstvu moraju sudjelovati na ceremoniji dodjele nagrada, Hamilton i šef momčadi Toto Wolff odbili su isto učiniti.

Hamiltonovi obožavatelji i stručnjaci složili su se da mu je okrutno uskraćen naslov svjetskog prvaka, a navijači su svoje mišljenje iznijeli u Parizu.

Ispred dvorane u kojoj se održavala ceremonija bio je parkiran kombi s natpisom:

"Mi smo uz Lewisa".

Novi svjetski prvak je na dodjeli nagrade rekao kako Hamilton nema razloga za odlazak.

- Naravno da mogu razumjeti da nakon ovakve utrke nisi sretan, ali treba uzeti u obzir da se ovakve stvari mogu dogoditi. Mislim da bi se trebao osvrnuti na ono što je do sada postigao, a to bi mu trebalo pružiti dovoljno utjehe i dati poticaj da nastavi dalje. Još uvijek se pokušava izboriti za tu osmu titulu do čega može doći već sljedeće godine stoga ne vidim razlog zbog čega bi odustao - rekao je Nizozemac nakon čega je odgovorio je li mu žao Hamiltona:

- Ne žalim ga, ali razumijem da to može biti jako bolno. Na kraju dana, to je tako u utrkama. Borba je do kraja i svi znamo da je sve moguće. Mislim da on to razumije.