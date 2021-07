Ako si Sterling ili Grealish, ne možeš samo sjediti i gledati kako mladi dečko izvodi jedanaesterac prije tebe. Imaju puno više iskustva, Sterling je osvajao trofeje, morali su izaći pred klinca i preuzeti odgovornost.

Tako je govorio Roy Keane, nekadašnji irski reprezentativac, danas analitičar, koji je prozvao dio engleskih zvijezda koje nisu izvodile jedanaesterce u finalu protiv Italije. Grealish se, međutim, brzo javio i odgovorio Keanu da je to bila isključivo odluka izbornika Southgatea.

- Rekao sam da želim izvesti jedanaesterac! Izbornik je tijekom turnira donosio brojne dobre odluke, a radio je to i sinoć. Ali ne mogu dopustiti da ljudi govore kako nisam htio izvesti penal, a rekao sam da želim - napisao je Grealish na Twitteru.

Posljednja tri engleska izvođača bili su Marcus Rashford, Jadon Sancho i Bukayo Saka koji nisu uspjeli pogoditi mrežu i za što su platili brojim rasističkim uvredama na društvenim mrežama.

- Pripremali smo se za to najbolje što smo mogli i to je moja odgovornost. Ja sam birao igrače koji će pucati - rekao je Southgate.

- Nitko nije sam u toj situaciji. Ja sam odlučio da će Saka pucati zadnji i to je potpuno moja odgovornost. Nije on kriv, ni Marcus ili Jadon. Radili smo na tome na treninzima i došli smo do tog redoslijeda. To je bila moja trenerska odluka. Uvijek postoji rizik, ali oni su bili najbolji. Kad uvodiš toliko napadača, onda to moraš napraviti kasno. Bila je kocka, ali da smo se kockali prije, mogli smo izgubiti već u produžetku - dodao je izbornik Engleske koja će mu ponuditi novi ugovor.

- Moramo se kvalificirati za Katar, ali potrebno mi je malo vremena da se odmaknem od svega, pogledam utakmicu i osvrnem se na cijelu turnir. Potreban mi je odmor. Iznimno je iskustvo voditi svoju zemlju na ovakvim natjecanjima, ali to i umara pa mi se sada moram odmoriti,