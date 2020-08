Prva HNL 99/00.: 'Modrima' je vraćeno sveto ime, a na Old Traffordu iznenadili su United

Promjena imena simbolično se dogodila na Valentinovo i tako je pomalo romantično završila borba navijača za vraćanje starog imena, koja je trajala skoro desetljeće. A

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "<strong>30</strong><b><strong>. sezona HNL-a</strong></b>". Deveta sezona <b> Prve HNL 1999./2000. </b> bila je specifična po povratku imena <b> Dinamo</b>. </i></p><p>U Ligi 12, trokružnim sistemom nakon 33 kola prvak je bio zagrebački <b> Dinamo </b> s 14 bodova prednosti nad <b> Hajdukom </b> te čak 22 boda više od trećeplasiranog <b> Osijeka</b>. Klubu iz Maksimira bio je to peti osvojeni naslov u nizu, šesti ukupno, ali i prvi pod imenom Dinamo, koji je sezonu započeo kao <b> Croatia </b> Promjena imena simbolično se dogodila baš na Valentinovo, 14. veljače 2000. godine te je tako pomalo romantično završila borba navijača za vraćanje starog imena, koja je trajala skoro cijelo desetljeće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Danijel Baranašić pokazivao je dres "modrih" preko policije</strong></p><p>Canjuga je kao predsjednik Croatije organizirao skupštinu kluba, a na tajnom glasovanju od 44 čovjeka, 43 su bila za povratak imena <b> Dinamo</b>. Samo jedan je bio za ime Dinamo-Croatia. Nitko nije bio za ostanak imena <b> Croatia </b> .</p><p>- I sad se naježim čim se sjetim kako je <b> Velimir Zajec </b> pred 10.000 navijača rekao: “Vratili smo Dinamo”. Taj ushit nikad neću zaboraviti. Bio je to “blitzkrieg” nas, velikih dinamovaca, koji smo oduvijek priznavali samo Dinamo - rekao je <b> Zdravko Mamić</b>.</p><p>'<b>Modri</b>' su pod imenom Croatia svoju posljednju utakmicu odigrali 4. prosinca 1999. godine kada su na Maksimiru svladali Istru 3-1. U prvom kolu proljetnog djela prvenstva, 19. veljače, <b> Dinamo </b> je 'debitirao' rezultatom 0-0 na gostovanju kod Vukovara.</p><p>Te su sezone zabijena ukupno <b> 534 </b> gola uz prosjek <b> 2,69 </b> po utakmici. S ukupno <b> 486.600 </b> gledatelja sezona je bila među onim slabije posjećenim, a po prosjeku je to iznosilo <b> 2470 </b> gledatelja po utakmici.</p><p>Najuvjerljivija pobjeda te sezone bila je <b> 5-0</b>, a zanimljivo da su do tog rezultata stigli i <b> Dinamo </b> i <b> Hajduk </b> po <b> tri puta</b>. 'Modri' su tim rezultatom kao Croatia svladali <b> Vukovar </b> i <b> Hrvatski dragovoljac </b> kod kuće te kao Dinamo, <b> Slaven Belupo </b> u gostima. Hajduk je pak 'petardama' pobjeđivao na gostovanjima kod <b> Hrvatskog dragovoljca </b> i <b> Istre </b> te kod kuće protiv <b> Zagreba </b> .</p><p>Dinamo je još 1999. godine pod vodstvom argentinskog stručnjaka <b> Osvalda Ardilesa </b> igrao Ligu prvaka. Pod imenom Croatia preko mađarskog <b> MTK</b>-a je izborio nastup po skupinama gdje je uspio svladati <b> Sturm Graz </b> i igrati neriješeno protiv <b> Marseillea </b> te u velikoj utakmici protiv <b> Manchester </b> <b> Uniteda </b> 0-0 na <b> Old Traffordu</b>.</p><p><b>Rijeka </b> je u drugom pretkolu Lige prvaka ispala od beogradskog <b> Partizana</b>, dok je <b> Hajduk </b> u pretkolu Kupa Uefe svladao <b> Dudelange </b> pa u prvom kolu ispao od <b> Levskog </b> iz Sofije. <b> Osijek </b> je u prvom kolu Kupa Uefe poražen od <b> West Hama</b>, a u Intertoto kupu <b> Varteks </b> je pobjedama nad <b> Lokomotivom </b> i <b> Brannom </b> stigao do trećeg kola gdje je bolji bio <b> Rostov</b>, dok je <b> Hrvatski dragovoljac </b> pak ispao u prvom kolu od <b> Newry Cityja</b>.</p><p>Povratkom imena <b> Dinamo </b> u maksimirski klub je s puno većim ovlastima ušao i <b> Zdravko Mamić</b>, čija vladavina traje i danas. Navijači Dinama dugo su čekali i tada dočekali povratak imena i odlazak <b> Zlatka Canjuge</b>, no danas još jače žele Mamićev odlazak.</p><p>Najboljim igračem tog prvenstva proglašen je <b> Ivan Bošnjak </b> iz vinkovačke <b> Cibalije</b>, a to mu je donijelo i transfer u <b> Hajduk </b> .</p><h3><b>HNL 1999./2000. </b></h3>