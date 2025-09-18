Prva Hrvatica koja se borila u UFC-u potpisala za FNC...

FNC je isprofilirao kao najveća MMA organizacija u ovom dijelu Europe. Neprestano rastu, razvijaju se i jačaju svoj roster, a sada su angažirali i prvu Hrvaticu koja se borila u UFC-u!

Ivana Petrović (31, 7-3), najbolja hrvatska MMA borkinja, potpisala je ugovor s FNC-om, potvrdila je organizacija na svojim stranicama. Ivana je rođena u Njemačkoj, odrasla u Mostaru, a skrasila se u Norveškoj s 19 godina i počela se baviti slobodnom borbom. Ime u borilačkom svijetu stekla je u francuskom Aresu gdje je imala niz od šest pobjeda i došla do titule, a njezine sjajne izvedbe nisu promakle UFC-u koji ju je prije dvije godine doveo pod svoje okrilje.

Foto: Instagram/

Odradila je pet borbi, izgubila četiri puta i jednom pobjedila, a posljednji meč imala je u svibnju ove godine kada je jednoglasnom odlukom sudaca izgubila od Juliane Miller. I sama je bila svjesna da joj je ta borba ključna za budućnost u UFC-u i da će poraz biti oproštaj, a to se, nažalost, na kraju i dogodilo.

Otišla je iz najjače MMA organizacije na svijetu, no imala je gomilu ponuda za nastavak karijere. Na kraju je odlučila potpisati za FNC...