Sport
Prva Hrvatica koja se borila u UFC-u potpisala za FNC...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Prva Hrvatica koja se borila u UFC-u potpisala za FNC...
Foto: FNC

Ime u borilačkom svijetu stekla je u francuskom Aresu gdje je imala niz od šest pobjeda i došla do titule, a njezine sjajne izvedbe nisu promakle UFC-u pod čijim okriljem se borila posljednje dvije godine

FNC je isprofilirao kao najveća MMA organizacija u ovom dijelu Europe. Neprestano rastu, razvijaju se i jačaju svoj roster, a sada su angažirali i prvu Hrvaticu koja se borila u UFC-u!

Ivana Petrović (31, 7-3), najbolja hrvatska MMA borkinja, potpisala je ugovor s FNC-om, potvrdila je organizacija na svojim stranicama. Ivana je rođena u Njemačkoj, odrasla u Mostaru, a skrasila se u Norveškoj s 19 godina i počela se baviti slobodnom borbom. Ime u borilačkom svijetu stekla je u francuskom Aresu gdje je imala niz od šest pobjeda i došla do titule, a njezine sjajne izvedbe nisu promakle UFC-u koji ju je prije dvije godine doveo pod svoje okrilje.

Foto: Instagram/

Odradila je pet borbi, izgubila četiri puta i jednom pobjedila, a posljednji meč imala je u svibnju ove godine kada je jednoglasnom odlukom sudaca izgubila od Juliane Miller. I sama je bila svjesna da joj je ta borba ključna za budućnost u UFC-u i da će poraz biti oproštaj, a to se, nažalost, na kraju i dogodilo.

Otišla je iz najjače MMA organizacije na svijetu, no imala je gomilu ponuda za nastavak karijere. Na kraju je odlučila potpisati za FNC...

