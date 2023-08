Prva iznenađenje na Svjetskom prvenstvu! Poraz Italije, Nijemci slavili u uzbudljivoj završnici

Prvo kolo Svjetskog prvenstva u košarci, koje se igra u Filipinima, Japanu i Indoneziji, nije ponudilo ni jednu pobjedu 'autsajdera', no u drugom su se za to pobrinuli Dominikanci i Nijemci.

Dominikanska Republika pobijedila je Italiju 87-82 i preuzela vrh grupe A. NBA zvijezda Karl-Anthony Towns ostvario je 'double-double' učinak s 24 koša i 11 asistencija, a sjajno je odigrao i bek Joventuta Andres Feliz, koji je također utrpao 24 koša, uz po pet skokova i asistencija. Najbolji pojedinac u redovima Talijana bio je Marco Spissu za 17 koševa, dok su Fontecchio i Polonara podbacili pogodivši kombinirano tek jednu od 12 'trica'.

Foto: ELOISA LOPEZ

U drugom kolu grupe E Njemačka je nadjačala Australiju s 85-82. Bila je to sasvim izjednačena utakmica koja je mogla otići na obje strane, a Australci su sa zvukom sirene tražili prekršaj na Giddeyju na šutu za tri poena, no suci su ostali nijemi. Dennis Schröder bio je najbolji pojedinac susreta s 30 koševa i osam asistencija, usprkos izgubljenoj lopti 30-ak sekundi prije kraja, koja je mogla dovesti do povratka ili preokreta Australaca. Na drugoj je strani briljirao Patty Mills s 21 košem, pet skokova i šest asistencija.

Foto: ISSEI KATO

Crna Gora došla je do drugog slavlja na SP-u zahvaljujući pobjedi nad Egiptom 89-74. Nikola Vučević ubacio je 16 koševa za 22 minute na parketu, dok je najbolji pojedinac utakmice bio Ehab Amin Saleh s 26 koševa.