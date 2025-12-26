Prva ljubav zaborava nema! Evo kako Kostelić uživa na Sljemenu

Naš proslavljeni skijaški as Ivica Kostelić, koji je nakon impresivne karijere na snježnim padinama zaplovio jedriličarskim vodama, podsjetio je svoje pratitelje na prvu ljubav. Na Štefanje je podijelio par spektakularnih noćnih fotografija sa Sljemena na kojima se vidi da najviše uživa u jednostavnim zimskim radostima ispred vlastitog kućnog praga.

Objava prikazuje Ivicu u punoj skijaškoj opremi, s božićnom kapicom na glavi, kako vješto savladava duboki, netaknuti snijeg zagrebačke gore. Noćni ambijent i grane otežale od snijega stvaraju prizor prave zimske bajke, a Kostelićeva vještina vidljiva je u svakom zavoju kojim podiže oblake snijega. Da je ugođaj bio savršen, potvrdio je i sam Ivica u opisu fotografija.

"Božićna noćna rapsodija!!! Više od 40 cm svježeg pršića ispred mog kućnog praga najbolji je božićni poklon koji sam mogao poželjeti! Rock around that Christmas tree", napisao je legendarni skijaš, ne skrivajući oduševljenje idealnim uvjetima koji su ga dočekali.

Ove idilične scene sa Sljemena dolaze kao savršen kraj jedne prilično turbulentne godine za Kostelića. Iako se posvetio offshore jedrenju i postigao značajne uspjehe, poput osvajanja Mediteranskog prvenstva u klasi 40 prije dvije godine, ova 2025. godina donijela mu je i nekoliko opasnih situacija. U ožujku je zajedno s francuskim državljaninom spašen nakon što im se kajak prevrnuo na moru kod Ade Bojane u Crnoj Gori, a samo mjesec dana kasnije bio je svjedok razorne lavine u Austriji. Nakon tih dramatičnih događaja, povratak na snijeg, koji je oduvijek bio njegov prirodni element, zasigurno predstavlja trenutak čistog mira i zadovoljstva.