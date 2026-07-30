'Prva sam hrvatska odbojkašica u Partizanu. Voljela bih spojiti sport, ekonomiju i psihologiju'

Nakon dvije sezone u Mladosti, kroz koju se probila i do hrvatske reprezentacije, odbojkašica Marija Vrban (24) karijeru nastavlja u Partizanu. Mladoj tehničarki rodom iz Hreljina, mjestašca na potezu između Rijeke i Crikvenice, Srbija i Beograd bit će prva sportska inozemna destinacija, nakon što je kroz Rijeku, Split, Vukovar i Mladost prošla sve strane Hrvatske - Dalmaciju, Kvarner, Slavoniju i na koncu Zagreb.