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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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'Prva sam hrvatska odbojkašica u Partizanu. Voljela bih spojiti sport, ekonomiju i psihologiju'

Piše Davor Kovačević,

Mnogo je hrvatskih sportašica probijalo led u klubovima. Idem kao sportašica, sport i igra mi je u fokusu, a iz Mladosti odlazim kao bolja igračica, kaže tehničarka Marija Vrban

Nakon dvije sezone u Mladosti, kroz koju se probila i do hrvatske reprezentacije, odbojkašica Marija Vrban (24) karijeru nastavlja u Partizanu. Mladoj tehničarki rodom iz Hreljina, mjestašca na potezu između Rijeke i Crikvenice, Srbija i Beograd bit će prva sportska inozemna destinacija, nakon što je kroz Rijeku, Split, Vukovar i Mladost prošla sve strane Hrvatske - Dalmaciju, Kvarner, Slavoniju i na koncu Zagreb.

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