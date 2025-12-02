Prvak FNC-a prvi put brani titulu u Podgorici: Iskusni Kanađanin je ispit karijere za Zdravkovića

Samo tri tjedna nakon što je FNC 25 napunio varaždinsku Arenu, nema vremena za odmor. Najbolja MMA promocija jugoistočne Europe Fight Nation Championship sad ide u crnogorsku prijestolnicu Podgoricu gdje 20. prosinca slijedi FNC 26. Tamo će po prvi puta titulu u bantam kategoriji braniti neporaženi srpski borac Miljan Zdravković (25, 8-0) kojeg čeka najveći ispit u karijeri.

U FNC stiže iskusni kanadski borac, veteran Bellatora koji se okušao i u Oktagonu, iznimno čvrst i izdržljiv borac koji uglavnom pobjeđuje odlukom sudaca, a to je Josh 'Gentleman' Hill (39, 23-7). Podsjetimo, nakon što je bivši prvak Darko Banović (34, 21-9) ostao bez pojasa zbog neaktivnosti, Miljan je osvojio titulu pobjedom protiv Bonda Kikadzea (35, 8-4-1) u Beogradu na FNC-u 23.

Foto: FNC

Nema mnogo vremena za odmor što se tiče ljubitelja slobodne borbe, a od Hrvata će se na spomenutom spektaklu boriti Ilija Brkan (24, 4-3) protiv domaćeg borca Aleksandra Mihailovića (27, 5-2) u velter kategoriji, međusobno će se u catchweightu do 59 kg boriti Ivana Petrović (31, 7-3) i Sara Luzar Smajić (30, 5-3), a Tomislav Sičaja (27, 5-1) vraća se protiv Zorana Solaje (34, 3-3)