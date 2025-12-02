Obavijesti

Prvak FNC-a prvi put brani titulu u Podgorici: Iskusni Kanađanin je ispit karijere za Zdravkovića

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: FNC

U FNC stiže iskusni kanadski borac, veteran Bellatora koji se okušao u Oktagonu, iznimno čvrst borac koji uglavnom pobjeđuje odlukom sudaca, a to je Josh 'Gentleman' Hill (39, 23-7) protiv prvaka Zdravkovića

Samo tri tjedna nakon što je FNC 25 napunio varaždinsku Arenu, nema vremena za odmor. Najbolja MMA promocija jugoistočne Europe Fight Nation Championship sad ide u crnogorsku prijestolnicu Podgoricu gdje 20. prosinca slijedi FNC 26. Tamo će po prvi puta titulu u bantam kategoriji braniti neporaženi srpski borac Miljan Zdravković (25, 8-0) kojeg čeka najveći ispit u karijeri.

U FNC stiže iskusni kanadski borac, veteran Bellatora koji se okušao i u Oktagonu, iznimno čvrst i izdržljiv borac koji uglavnom pobjeđuje odlukom sudaca, a to je Josh 'Gentleman' Hill (39, 23-7). Podsjetimo, nakon što je bivši prvak Darko Banović (34, 21-9) ostao bez pojasa zbog neaktivnosti, Miljan je osvojio titulu pobjedom protiv Bonda Kikadzea (35, 8-4-1) u Beogradu na FNC-u 23.

Foto: FNC

Nema mnogo vremena za odmor što se tiče ljubitelja slobodne borbe, a od Hrvata će se na spomenutom spektaklu boriti Ilija Brkan (24, 4-3) protiv domaćeg borca Aleksandra Mihailovića (27, 5-2) u velter kategoriji, međusobno će se u catchweightu do 59 kg boriti Ivana Petrović (31, 7-3) i Sara Luzar Smajić (30, 5-3), a Tomislav Sičaja (27, 5-1) vraća se protiv Zorana Solaje (34, 3-3)

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk
15. KOLO HNL-A

VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk

Dinamo se mučio, ali ipak uzeo tri boda u Gorici. Bakrar je zabio za 1-0, Stojković u drugom dijelu dobiva crveni karton te je Gorica pritisnula. Ipak, Soldo je zabio za potvrdu pobjede pred kraj utakmice

