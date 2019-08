Prvak se vratio kući: Natečeni Stipe proslavio teškašku titulu

Ja sam svjetski prvak! Cleveland, imamo prvaka! Hrvatska, imamo prvaka, vikao je Stipe Miočić nakon što je prvi put osvojio teškaški pojas u borbi protiv Fabricija Werduma. To mu je prolazilo i kroz glavu kad je nokautirao Daniela Cormiera i zaplesao kolo a'la Stipe.

- Ja sam onaj tip koji na tulumima radi glupe stvari. Idiot sam, obuzeo me adrenalin, a kad sam uzbuđen, radim gluposti - priznao je Miočić i objasnio da je ples inspiriran popularnim američkim filmom "Old School" ili, kako je preveden u Hrvatskoj, "Dani slave" (2003).

A nakon što je otplesao kolo i odradio obveze prema organizatorima, zaputio se u rodni Cleveland. Nekoliko sati nakon borbe sigurno mu nije bilo svejedno. Adrenalin više nije bio na najvišoj razini, tijelo se počelo hladiti, a tu nastupaju bolovi. No, iako je na licu imao velike tragove 'faceliftinga' kojeg mu je napravio Daniel Cormier, prvak je sa smiješkom proslavio povratak titule u Cleveland.

Kad su Brownsi i Cavaliersi ostali bez 'zlata', Stipe je vratio pojas u grad. Ipak, ne može Cleveland bez prvaka. Već na povratku u aerodrom Stipu su dočekali fanovi i ugrabili priliku za brzo fotografiranje s prvakom teške kategorije.

RT Jaymanwhat: RT Jaymanwhat: RT wkyc: The champ is home! #UFC heavyweight champion stipemiocic has returned to #Cleveland after his TKO win over Daniel Cormier at #UFC241 Saturday night pic.twitter.com/GS8mFUPlSD