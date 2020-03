Prvak svijeta normalno trenira: Tko izgubi čistit će kokošinjac!

Nogometaši, rukometaši, tenisači, ma skoro svi svjetski sportaši ne mogu 'normalno' trenirati zbog svjetskog problema koronavirusa. Mogu održavati snagu trčanjem ili teretanom, ali primjerice nogometašima će nedostajati taktički treninzi sa suigračima. No, svjetskog prvaka u pikadu Petera 'Snakebitea' Wrighta (50) korona je odvojila samo od osvajanja turnira jer svoje treninge može neometano održavati.

Pikado se u većini slučajeva igra jedan na jedan pa se Škot može pripremati za nastavak sezone i čekati da 'lockdown' završi nakon što medicinske službe virus stave pod kontrolu. Naravno, 'Snakebiteu' bi mogla nedostajati njegova vjerna publika koja ga prati na većim turnirima i u Premierligi.

- Nedostaje mi publika, teško je. No, svi radimo ono što nam je rečeno i nadamo se da će se to što prije završiti kako bi se svi mogli vratiti normalnom životu, a sport će opet moći normalno funkcionirati. Osobno, mislim da ništa neće početi prije rujna, ali možda se i varam pa možda već zaigramo krajem svibnja ili početkom lipnja - ističe svjetski prvak.

Ipak, još više turnira godišnje odradi se upravo u 'kućnoj atmosferi' bez publike, samo protivnik i sudac. Wright trenutno ima i 'sparing partnera', Belgijca Dimitrija van den Bergha (25) koji je 'zaglavio' u Velikoj Britaniji usred pandemije korona virusa. Belgijac se nalazi kod Wrighta te oni mogu zajedno trenirati, ali i igrati jedan protiv drugog na vrhunskoj razini jer to je ono što će po povratku mnogima vjerojatno nedostajati - natjecateljski naboj.

- Nedostaje vam to novo iskustvo s natjecanja, ali srećom Dimitri je ovdje pa to obojici dobro dođe. Ja mogu igrati protiv odličnog pikado igrača, a može i on - objašnjava Peter Wright.

Kako ne bi nedostajalo natjecateljskog naboja i motivacije, Belgijac i Škot okladama prije sparing mečeva rješavaju natjecateljske probleme.

- Ako ovo potraje duže vrijeme, Dimitri i ja ćemo morati smisliti neke inovativnije stvari za koje ćemo igrati. Tko zna, gubitnik bi u budućnosti poraz mogao platiti čišćenjem kokošinjca ili kuhanjem koje nam nije jača strana.

Jedan od najprepoznatljivijih likova iz svijeta pikada, ako koji put i loše odigra, uvijek ostaje zapamćen po neobičnom načinu odijevanja i ludim frizurama. Njegova žena je frizerka te je ona zaslužna za 'instalacije' na Peterovoj glavi, ali ona je zbog korone privremeno morala zatvoriti radnju.

Kad sve ovo prođe moći će se vratiti onome što najviše vole - Peter nastupanju pred raspjevanom publikom, a njegova supruga frizerskom salonu kao i novim neobičnim frizurama 'Snakebitea'.

Podsjetimo, 'najpoželjniji protivnik' u finalu prekinuo je prokletstvo i u siječnju odnio titulu svjetskog prvaka protiv 'mašine' iz Nizozemske! Peter 'Snakebite' Wright (50) je sa velikih četiri razlike (7-3) slomio Michaela van Gerwena (30) koji tako nije uspio obraniti naslov svjetskog prvaka.