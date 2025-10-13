Prvak UFC-a: Radije ću se odreći naslova nego boriti protiv Delije

Hrvatski teškaš Ante Delija (35, 26-6) pobijedio je na UFC debiju u rujnu Marcina Tyburu (39, 27-10) nokautom u prvoj rundi, a odmah nakon toga vratio se na pripreme kod teškaškog prvaka najbolje svjetske MMA organizacije u Englesku, Toma Aspinalla (32, 15-3). "Hodajuća nevolja" iz Dubrovnika već se sprema za novi meč koji ga čeka 1. studenoga u Las Vegasu protiv Walda Cortesa-Acoste (34, 14-2), koji je šesti na teškaškoj ljestvici, dok je Delija na devetome mjestu.

Pobjedom protiv Cortesa-Acoste mogao bi ući i u top pet, a samim time i kroz meč, dva doći do mogućnosti napada pojasa teškaškog prvaka. I tu stiže problem u vidu Toma Aspinalla, čovjeka s kojim trenira i koji ga je dodatno "pogurao" prema UFC-u. Vrlo su dobri prijatelji, a Englez ima jasan stav o borbi protiv Delije.

- Mojega prijatelja Antu Deliju dvije do tri pobjede dijele do napada na pojas. Da nikad nisam osvojio naslov, smatrao bih da bismo se morali boriti jer mi je to sad. Ali sad, kad sam to ostvario, odrekao bih se pojasa, neka on dočeka svojih pet minuta. Ne bih se borio protiv njega, to je moj čovjek. Osvojio sam pojas, a imam još nekoliko borbi u sebi prije nego što se on probije do vrha - zaključio je prvak UFC-a.