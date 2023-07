Prvak UFC-a unosio se borcu u facu pa šokirao provokacijom

Hrvatski borac Roberto Soldić pobijedio ga je prije pet godina, no dok je Robocop otišao u ONE, on se zaputio u UFC graditi karijeru preko bare. Sada će se boriti za pojas.

Južnoafrički borac Dricus Du Plessis pobijedio je noćas u Las Vegasu na UFC 290 Roberta Whittakera u vrlo vjerojatno eliminacijskom meču za izazivača za pojas u srednjoj kategoriji. Whittaker je bio veliki favorit, ali Du Plessis ga je analizirao do najmanjeg detalja i sjajno se pripremio za borbu.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

U prvoj rundi nismo vidjeli previše 'akcije'. Obojica su ušla sporije u meč, ispitivali su snage, a onda je krenuo vatromet u drugoj rundi u režiji sjajnog Južnoafrikanca. Prvo je direktom uzdrmao Whittakera pa ga dovršio na podu.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

Dok je Du Plessis slavio šestu pobjedu u nizu pod okriljem UFC-a, u oktogon je ušao aktualni prvak srednje kategorije Israel Adesanya i šokirao sve skandaloznim ponašanjem. Naravno, htio je pridobiti pozornost i tako doprinijeti stvaranju dramatike kako bi privukao što veći interes jer upravo protiv Du Plessisa uskoro bi mogao braniti pojas. Naravno, što više publike, to je i veći novac za obojicu.

Unio se u lice budućem protivniku i provocirao ga.

- Ovo je moj crnjo, moj afrički brat - rekao je Adesanya Du Plessisu, bijeloputom Južnoafrikancu i šokirao gledatelje u Las Vegasu rasističkim ponašanjem.

Foto: Rich Storry/REUTERS

Ako je to i htio, uspio je. Pridobio je pozornost, ali sigurno i razljutio Du Plessisa koji se isprofilirao u jednog od najboljih boraca srednje kategorije. Došao je u UFC prije tri godine, bio je i prvak u KSW-u, a zanimljivo, pojas je osvojio pa potom izgubio od Hrvata Roberta Soldića.

Neuništivi Alexandar Volkanovski pobijedio je Španjolca Yaira Rodrigueza i peti put obranio pojas perolake kategorije. Španjolac je pružio jak otpor Australcu makedonskih korijena, ali koštala ga je nesmotrenost u trećoj rundi. Volkanovski ga je pritisnuo uz žicu, oborio na pod pa prisilio na predaju GNP-om.

UFC 290, glavni program

Alexander Volkanovski (c) vs. Yair Rodriguez (perolaka) - TKO 3. runda

Brandon Moreno vs. Alexandre Pantoja (c) (muha) - podijeljena sudačka odluka

Robert Whittaker vs. Dricus Du Plessis (srednja kategorija) - TKO 2. runda

Jalin Turner vs. Dan Hooker (laka kategorija) - podijeljena sudačka odluka

Bo Nickal vs. Val Woodburn (srednja kategorija) - TKO 1. runda