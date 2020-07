Prvenstvo kreće 14. kolovoza, hrvatski Superkup tek u siječnju

Finale Kupa na rasporedu je 1. kolovoza u Šibeniku, a svi klubovi (Dinamo, Rijeka i Lokomotiva) razdoblje do početka HNL-a žele iskoristiti za mini-pripreme kako bi spremniji dočekali Europu...

<p>Nova sezona Prve HNL i službeno će, ako cijela situacija s koronom bude u redu, 14., 15 i 16. kolovoza što znači kako hrvatski prvoligaši neće imati puno odmora između dvije sezone. No, to je odavno svima bilo jasno, u HNS-u moraju 'natrpati' raspored kako bi cijela prvenstvena sezona završila početkom svibnja, uoči Europskog prvenstva.</p><p>No, sve je izglednije kako će se ove sezone promijeniti termin Superkupa koji će se u hrvatskom nogometu igrati drugu godinu u nizu. Niti ove sezone nitko neće dohvatiti dvostruku krunu (Dinamo je prvak, Lokomotiva i Rijeka u finalu Kupa), pa će se po 13. put u hrvatskoj povijesti odigrati Superkup.</p><p>Planirani termin Superkupa bio je zakazan za 8. kolovoza, ali taj termin ne odgovara baš nikome. Ni Dinamu, ni Lokomotivi, pa ni Rijeci. Finale Kupa održat će se 1. kolovoza u Šibeniku, pa svi klubovi vrijeme do početka HNL-a žele iskoristiti za mini-pripreme i što bolje hvatanje forme za početak prvenstvene sezone i nova europska iskušenja. A Superkup bi prvoligašima 'narušio' vrijeme za pripreme...</p><p>Kako doznajemo, hrvatski Superkup po prvi put bi se u povijesti trebao odigrati - u siječnju! Točnije, prije početka proljetnog dijela prvenstvene sezone. Ovaj termin puno više paše svim klubovima (Dinamo, Lokomotiva i Rijeka), a i zimska stanka bit će dovoljno duga. Čelnici HNS-a ovu bi odluku trebali potvrditi sljedećih dana...</p>