Bišćan pozvao golmana Ajaxa, maknuo je mladog dinamovca

Nakon što je Igor Bišćan na klupi mlade hrvatske reprezentacije startao s dvije pobjede, sad ga očekuju dva nova susreta u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nakon pobjede protiv San Marina (0-7) slijede ogledi s Litvom u gostima i Češkom u Velikoj Gorici.

- Litva u gostima na papiru izgleda dosta jednostavno i lagano, ali siguran sam da to neće biti. Ni nama, ni ostalima koji računaju na plasman. Igra se na umjetnoj travi protiv ekipe koja je limitirana kvalitetom, ali dosta kompaktna i čvrsta te to kompenzira na taj način. Dokaz tome je i njihov neodlučen rezultat u Škotskoj. To nam je jako bitna utakmica jer će ti bodovi vrijediti dosta. Poslije toga Češka, momčad koja će se sigurno boriti za vrh. Imaju ozbiljne igrače koji igraju u ozbiljnim ekipama - započeo je izbornik.

Bivšem treneru Rijeke to je prvi popis kao izborniku. Za prošlu akciju sastavljao ga je koordinator u savezu Petar Krpan jer reprezentacija nije imala izbornika do isteka roka za slanje popisa igrača. Za razliku od tog popisa, ovaj put nema Matka Zirduma iz Slaven Belupa, Luke Hujbera iz Dinama II i Darija Vizingera iz Celja.

Bišćan je pozvao i Lovru Majera i Bornu Sosu koji imaju problema s ozljedama pa je moguće da netko s pretpoziva završi u reprezentaciji.

- Sosa još uvijek ne trenira normalno. Probao je, ali i dalje osjeća posljedice ozljede pa je klub odlučio da ide na novi magnet pa ćemo vidjeti njegovo točno stanje. Majer još nije počeo normalno trenirati te bi tek danas ili sutra trebao ući u trenažni proces - objasnio je Bišćan.

Nakon što je bio trener Rijeke gdje je s igračima surađivao svaki dan, sad se mora prebaciti na izborničku funkciju gdje igrače ima na raspolaganju samo nekoliko dana prije utakmice.

- Sigurno nije jednako te je ovo malo teže, ali bilo bi pogrešno previše se opterećivati s tim. Nemoguće je u dva tri dana uigrati bilo što ozbiljno. To su sve talentirani dečki koji igraju na visokom nivou i u klubovima koji uglavnom pobjeđuju pa su naviknuti na pritisak pobjeđivanja. Na meni je da ih upoznam s protivnicima i dam im neke smjernice te da dobro pripremimo opterećenja prilikom dolaska u reprezentaciju i do utakmice - razjasnio je bivši trener Rijeke.

No, isto je i njegovim kolegama protiv kojih igra. U Litvi je prvenstvo već pri kraju te je odigrano 28. kola.

- Dva tjedna i nije predugačko vrijeme. Sigurno da nije optimalno, ali oni imaju sedam osam igrača iz svoje prve lige, a ostali igraju u Europi. Imaju jednog igrača u našoj drugoj ligi (op.a. Edvinas Kloniunas u BSK-u Bijelo Brdo). Ali neovisno o tome, bitno je da budemo ozbiljni i mislim da možemo pobijediti - završio je izbornik mlade hrvatske reprezentacije.

Prva utakmica u gostima protiv Litve na rasporedu je 14. studenog s početkom u 17 sati, dok drugu utakmicu protiv Češke 'mini vatreni' igraju kod kuće, 18. studenog s početkom u 17 sati u Velikoj Gorici.

POPIS U21 REPREZENTACIJE

Golmani: Adrian Šemper (Chievo), Ivan Nevistić (Varaždin), Dominik Kotarski (Ajax)

Braniči: Borna Sosa (Stuttgart), Domagoj Bradarić (Lille), Branimir Kalaica (Benfica), Vinko Soldo (KuPS), Boško Šutalo (Osijek), David Čolina (Hajduk), Marin Šverko (Mainz II), Bruno Bogojević (Slaven Belupo)

Veznjaci: Luka Ivanušec (Dinamo), Nikola Moro (Dinamo), Lovro Majer (Dinamo), Kristijan Bistrović (CSKA Moskva), Ivan Lepinjica (Rijeka), Darko Nejašmić (Hajduk), Mihael Žaper (Osijek), Neven Đurasek (Varaždin)

Napadači: Mario Ćuže (Istra 1961), Antonio Marin (Dinamo), Ivan Dolček (Hajduk), Ivan Posavec (Varaždin)

Pretpozivi: Roko Baturina (Dinamo), Franko Kovačević (Hoffenheim II), Petar Musa (Slovan Liberec)