Prvi čovjek Cibalije poručio Vukovarcima: Nekorektni su, a mi poštujemo naš dio ugovora

Nogometaši Vukovara 1991 ove sezone domaće utakmice igraju u Vinkovcima na stadionu Cibalije. Vukovarci nemaju stadion koji zadovoljava uvjete HNL-a pa su iznajmili stadion Cibalije, ali nisu zadovoljni uvjetima, na što su se žalili. Sada im je odgovorio predsjednik Cibalije Damir Mustapić.

- Oni svojim izjavama samo dolijevaju ulje na vatru. Postoji ugovor. Neke stavke nisu ispoštovane do kraja, ali mi od toga nismo pravili problem. Znamo da u nogometu nije lako egzistirati. Na našem stadionu mnoge lampe na reflektorima nisu osposobljene - rekao je za Plavu vinkovačku televiziju i nastavio:

- U ugovoru stoji da naša svlačionica ne može biti na raspolaganju Vukovaru, ali dobili su sve ostale svlačionice. Vukovarci su mogli birati koju će svlačionicu urediti za sebe. Branili smo interese svog kluba. Postavili smo uvjete na koje je NK Vukovar pristao bez pogovora. Zato ne razumijem onda čemu prigovaranje.

Mustapić smatra i da nije korektno od Vukovara kritizirati klub s takvom tradicijom.

- Godinu dana prije mi smo dozvolili Vukovaru da igra na našem stadionu besplatno, u nadi da će početi raditi na svom stadionu, kao što su obećavali. Cijenim što se Vukovar trudi, nije lako doći iz treće lige u prvu. Ali pljuvati po klubu koji traje 106 godina je u najmanju ruku nekorektno - zaključio je predsjednik Cibalije.

Vukovarci su nakon prva četiri kola osvojili dva boda, a u 5. kolu igraju protiv Slaven Belupa, baš u Vinkovcima.