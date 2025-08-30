Obavijesti

Kovačević radi jednu promjenu: Prilika mladom reprezentativcu, a u zapisniku i iskusni Slovenac?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
2
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trener Dinama ima sve više 'problema', igrački s klupe stalno donose pozitivnu energiju. A priliku od prve minute sve željnije iščekuju Villar, Hoxha, Kulenović, Mudražija, Soldo, tu su sad i Zajc i Bakrar...

Dinamo će večeras (od 21 sat) u Varaždinu tražiti i petu prvenstvenu pobjedu u nizu, nogometaši Marija Kovačevića dolaze na noge istoimenom domaćinu. Zagrepčani će i ovoga puta na sjeveru Hrvatske imati veliku podršku, tako da će dinamovci još jednom po bodove krenuti u prilično domaćinskoj atmosferi.

Trener Dinama već je najavio kako za ovaj dvoboj ne konkuriraju ozlijeđeni Pierre-Gabriel i Galešić, svi bi ostali prvotimci trebali večeras biti u pogonu. Tako i iskusni Slovenac Miha Zajc koji će se po prvi put naći u zapisniku službene utakmice. Zajc će dodatno zaoštriti konkurenciju u sredini terena, a čini se kako Kovačević baš u tom dijelu igre ima najviše opcija.

Dinamo je prve dvije utakmice sezone (Osijek i Vukovar) započeo s istom početnom postavom, a onda su u druga dva dvoboja (Rijeka i Istra) napravljene dvije promjene. Goda i Stojković uskočili su u prvi plan umjesto Perez Vinlöfa i Villara. Kovačević je mijenjao, rotirati karike, a "modri" su - pobjeđivali. I to je najvažnije.

Čini se kako Dinamova struka i za Varaždin sprema neke promjene, na lijevi bok bi se mogao vratiti Perez Vinlöf. Mladi nogometaš nedavno je dobio novi poziv za švedsku reprezentaciju do 21 godine, trenira vrlo dobro, a u Maksimiru u njega imaju puno povjerenja. I velika je mogućnost da se Perez Vinlöf večeras vrati na lijevi bok, dok bi Goda preselio na klupu. 

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kovačevića intrigira još nekoliko opcija, ali teško da će se se trener Dinama odlučiti za puno promjena. Jednostavno, nepisano nogometno pravilo glasi kako se "pobjednička momčad ne mijenja". No Kovačevića intrigira Gonzalo Villar koji je protiv Istre ulaskom s klupe donio pravu energiju, na koncu i spektakularno zabio.

A sve bliže početnom sastavu je i Arber Hoxha. Gabriel Vidović još nije formu s pripremnih utakmica prebacio na HNL, bolji dojam u napadačkoj igri Dinama za sada je ostavila desna strana na kojoj dominiraju Valinčić i Lisica. Na pripremama je to djelovalo drugačije, Perez Vinlöf i Vidović su bili dojmljiviji. No čini se kako će Vidović i večeras krenuti od prve minute.

Kovačević će i danas na klupi imati puno snažnih karika, uz debitanta Zajca veliki doprinos u napadačkoj igri s klupe mogu donijeti Kulenović, Mudražija, Bakrar, Hoxha, Soldo, a navijači iščekuju i nove minute za portugalskog "wunderkinda" Cardosa Varelu. Ali najvažnija je pobjeda, tri boda su u Varaždinu - prioritet. 

Dinamo (4-3-3): Nevistić - Valinčić, McKenna, Dominguez, Perez Vinlöf (Goda) - Ljubičić, Mišić, Stojković - Beljo.

