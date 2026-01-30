Obavijesti

EA FC ide prema NBA 2K ‘Parku’: Šuška se o velikoj novosti

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/Screenshoot

EA je još ranije investitorima pričao o ‘virtual, open world playgrounds’ za buduće sportske igre, a sada je dodatno podgrijala priču prijavom naziva ‘FC The Grounds’. Mnogi to čitaju kao prvi konkretan trag da bi EA FC mogao dobiti ‘Park’ po uzoru na NBA 2K.

U zadnjih par dana opet se zahuktala priča da EA FC, bivša FIFA, sprema ‘open world’ društveni hub nalik NBA 2K ‘Parku’ ili ‘The Cityju’. Glavni povod je prijava naziva ‘FC THE GROUNDS’ na Electronic Arts, uz opis logotipa i kategorije koje se odnose na videoigre, što su gaming mediji odmah povezali s ranijim glasnima o novom modu.

Zašto se uopće vjeruje da EA to radi? Zato što je EA još 2024. kroz komunikaciju oko budućih planova spominjao ‘virtual, open world playgrounds’ za FC i Madden, mjesto gdje se igrači okupljaju kroz avatare, druže se i ulaze u mečeve iz ‘prostora’, a ne samo kroz izbornike. To nije bio trailer s gameplayem, nego više smjer razvoja, pa je zato i ostalo dosta prostora za interpretacije.

Evo kako to izgleda u NBA 2k igrama:

Novi val informacija sada pokušava složiti kako bi to moglo izgledati u praksi: zajednički online hub, kvartovi ili zone, tereni za ‘pick up’ utakmice, mini aktivnosti i napredovanje kroz kozmetiku, odnosno odjeću i izgled avatara. Usporedba s NBA 2K se nameće sama, jer je to već provjeren format za ‘društveni’ sportski multiplayer, ali to su i dalje očekivanja temeljena na dosadašnjim šablonama, ne na službenom EA prikazu.

Ono što je zasad sigurno je samo ovo: EA nije javno rekao ‘da, EA FC dobiva Park i stiže tad i tad’. Imamo službenije tragove tipa ‘playground’ smjera koji se spominjao investitorima i imamo svježu prijavu ‘FC The Grounds’, ali između toga i finalne potvrde još je rupa. Ako se mod stvarno dogodi, ključno pitanje za igrače bit će hoće li biti vezan uz Clubs igrača, hoće li raditi crossplay, i hoće li to biti feature samo za novu generaciju konzola, jer ovakvi hubovi obično traže više resursa.

