Prvi čovjek Premier lige: 'Fifa pritišće gumb za samouništenje'

Izvršni direktor engleske Premier lige Richard Masters oštro je kritizirao predsjednika Međunarodnog nogometnog saveza (Fifa) Giannija Infantina rekavši da je organizacija "pritisnula gumb za samouništenje".

Infantino je pod sve većim pritiskom zbog svog pokušaja "prodaje World Cupa", plana od kojeg je kasnije odustao. Posljednji se na prvog čovjeka Fife obrušio izvršni direktor Premier lige.

Masters je u razgovoru za BBC kritizirao Infantinov plan za prodaju Svjetskog prvenstva pozvavši na kraj njegova predsjedništva. Istaknuo je kako je Fifa neprofitna organizacija koja bi se trebala odnositi prema svojim natjecanjima kao da su čuvari budućnosti nogometa.

Foto: Lee Smith

- Ovo je problem koji je stvorila Fifa. Organizacija je pritisnula gumb za samouništenje, a posljedice toga sada se odražavaju na rješenja koja treba pronaći - rekao je Masters za BBC Sport. Direktor lige ponovno je podržao odluku Engleskog nogometnog saveza (FA) da ne podrži Infantina na izborima u Maroku sljedećeg ožujka. Istovremeno, Masters je izrazio nadu da će se pronaći "kandidat jedinstva" koji bi se zalagao za pozitivne promjene u Fifi.

- Mislim da bi kandidat koji se pojavljuje kao kandidat za jedinstvo trebao na svom dnevnom redu imati reformu Fife, a možda čak i reformu uloge predsjednika i kako ona utječe na te stvari - istaknuo je Masters.

Infantino još nema protukandidata. Na toj je poziciji od 2016. i namjerava se kandidirati za novi mandat. Rok za podnošenje nominacija je 18. studenog.