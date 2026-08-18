Obavijesti

Sport

Komentari 0
OŠTRO

Prvi čovjek Premier lige: 'Fifa pritišće gumb za samouništenje'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prvi čovjek Premier lige: 'Fifa pritišće gumb za samouništenje'
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Masters je u razgovoru za BBC kritizirao Infantinov plan za prodaju Svjetskog prvenstva pozvavši na kraj njegova predsjedništva

Admiral

Izvršni direktor engleske Premier lige Richard Masters oštro je kritizirao predsjednika Međunarodnog nogometnog saveza (Fifa) Giannija Infantina rekavši da je organizacija "pritisnula gumb za samouništenje".

Infantino je pod sve većim pritiskom zbog svog pokušaja "prodaje World Cupa", plana od kojeg je kasnije odustao. Posljednji se na prvog čovjeka Fife obrušio izvršni direktor Premier lige.

Masters je u razgovoru za BBC kritizirao Infantinov plan za prodaju Svjetskog prvenstva pozvavši na kraj njegova predsjedništva. Istaknuo je kako je Fifa neprofitna organizacija koja bi se trebala odnositi prema svojim natjecanjima kao da su čuvari budućnosti nogometa.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Lee Smith

- Ovo je problem koji je stvorila Fifa. Organizacija je pritisnula gumb za samouništenje, a posljedice toga sada se odražavaju na rješenja koja treba pronaći - rekao je Masters za BBC Sport. Direktor lige ponovno je podržao odluku Engleskog nogometnog saveza (FA) da ne podrži Infantina na izborima u Maroku sljedećeg ožujka. Istovremeno, Masters je izrazio nadu da će se pronaći "kandidat jedinstva" koji bi se zalagao za pozitivne promjene u Fifi.

- Mislim da bi kandidat koji se pojavljuje kao kandidat za jedinstvo trebao na svom dnevnom redu imati reformu Fife, a možda čak i reformu uloge predsjednika i kako ona utječe na te stvari - istaknuo je Masters.

Infantino još nema protukandidata. Na toj je poziciji od 2016. i namjerava se kandidirati za novi mandat. Rok za podnošenje nominacija je 18. studenog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara
FOTO Pokopali majku Zdravka i Zorana Mamića. Na ispraćaj došli Horvatinčić, Rojs, Jeličić...
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

FOTO Pokopali majku Zdravka i Zorana Mamića. Na ispraćaj došli Horvatinčić, Rojs, Jeličić...

Na zagrebačkom groblju Mirogoju stotine ljudi oprostile su se od Luce Mamić koja je preminula u 96. godini života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026