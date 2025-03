Prvi nogometaš koji je rekao da je gay prolazi pakao: 'Svaki dan prijete mi smrću, tužno...'

Josh Cavallo (25) se u listopadu 2021. godine izjasnio kao homoseksualac, a sada se suočava s uvredama i prijetnjama smrću te prolazi kroz težak period života. Trenutačno igra u Australiji za Adelaide United. Cavallo je prvi nogometaš koji se javno izjasnio kao homoseksualac.

- I dalje svakodnevno dobivam puno, puno, puno prijetnji smrću, i to je prilično tužno. U svijetu nogometa, biti otvoreni gay vrlo je otrovna pozicija. To ne bi svatko mogao podnijeti i proći. Još mislim da smo jako, jako daleko od prihvaćanja u ovom prostoru - rekao je Cavallo za podcast FIFPRO's Footballers Unfiltered.

Rekao je i da je trebao ranije javno objaviti svoju seksualnost, a ne čekati 21 godinu te je istaknuo da mu je podrška najbližih pomogla da se ogluši na mržnju.

- Teško je reći ljudima, "Apsolutno, izađi, budi svoj", ali to također dolazi s brdom nedostataka za koje mislim da ljudi nisu svjesni. Bio sam umoran skrivati se od ljudi i ne živjeti autentično, a onda bih se pitao zašto se to nije dogodilo u nogometu. Zašto nitko nikada nije izašao da bude svoj i da bude uspješan i igra? Razumijem to sada gledajući unatrag, svu negativnost, sve stvari koje ti dolaze na put - objasnio je Cavallo.