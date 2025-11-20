Vi ste me prvi usporedili sa Sulićem i vidio sam da su i drugi počeli, primilo se, ha, ha. Reprezentacija? Trudim se, radim, a sad hoće li doći poziv, ne znam, kaže Zlatko Raužan, sjajni pivot Sesveta
EUROSENZACIJA IZ SESVETA PLUS+
Prvi pivot hrvatske rukometne lige: 'Uz Vorija postajem bolji'
Pošteno su ga izudarali u Toulouseu, Nemanja Ilić bezobrazno i namjerno pod rebra pa Gabriel Nyembo laktom u glavu i uho, ali ne ide ni tako protiv Zlatka Raužana (23) i Sesveta. E, tako se daje i krv svoju za plavu boju...
