Prvi pivot hrvatske rukometne lige: 'Uz Vorija postajem bolji'

Prvi pivot hrvatske rukometne lige: 'Uz Vorija postajem bolji'
Susret Sesveta i Kristianstada u EHF Europskoj ligi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vi ste me prvi usporedili sa Sulićem i vidio sam da su i drugi počeli, primilo se, ha, ha. Reprezentacija? Trudim se, radim, a sad hoće li doći poziv, ne znam, kaže Zlatko Raužan, sjajni pivot Sesveta

Pošteno su ga izudarali u Toulouseu, Nemanja Ilić bezobrazno i namjerno pod rebra pa Gabriel Nyembo laktom u glavu i uho, ali ne ide ni tako protiv Zlatka Raužana (23) i Sesveta. E, tako se daje i krv svoju za plavu boju...

