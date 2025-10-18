Prvi ples uz Olivera i glamur: Pogledajte kako je bilo na vjenčanju Barbare Matić

Naša olimpijka Barbara Matić (30) i srpski džudaš Filip Đinović (30) jučer su se oženili. Njihova veza postala je javna u svibnju ove godine nakon što se par pojavio na Story Hall of Fameu.

Vjenčanje se održalo u luci hotela Ambasador u Splitu, a dan nakon vjenčanja mladenci su na društvenim mrežama podijelili djelić atmosfere sa slavlja.

Prije same ceremonije, Barbara se spremala u društvu prijateljica dok su ispijale šampanjac, baš kao i mladoženja. Nakon ceremonije i zavjeta, slijedilo je slavlje. Prvi ples mladenci su imali na pjesmu "Vjeruj mi" od Olivera Dragojevića. Večera se sastojala od četiri slijeda, hladnom i toplom predjelu, glavnom jelu i desertu. Mladenci su sami ukrašavali veliku tortu, a Barbara je tijekom večeri promijenila haljinu.

Vjenčanje se održalo u krugu obitelji i bliskih prijatelja, a osim mladenca, atmosferu s vjenčanja podijelili su gosti na društvenim mrežama. Među gostima bilo je još naših džudaša poput Karle Kulić, Marka Kumrića, Aleksandre Samardžić i Ivane Maranić.